Англичанка бегала по улицам и звала потерявшегося попугая. Теперь с ее участием выпускают ремиксы 

Сандра Ханна, жительница английского города Нетертон, 19 апреля потеряла своего любимого серого попугая жако по кличке Шанель. Птица испугалась шума соседской дрели и улетела, предположительно, в сторону каналов. Ханна выбежала на улицу и отправилась на поиски птицы, вместе с этим запустив стрим в фейсбуке. «Шане-е-е-ель! Шане-е-е-е-е-е-ель! Шане-е-е-е-е-е-е-е-е-ель!», — кричала она, попутно объясняя зрителям, что разыскивает пропавшего попугая.

В тот день Ханна так и не нашла птицу. По ее словам, ночь выдалась бессонной — англичанка боялась, что больше никогда не увидит попугая. К счастью, одному из зрителей ее стрима удалось найти и поймать Шанель. Утром 20 апреля Ханна воссоединилась с жако — и опубликовала новое видео. Женщина благодарила всех, кто помогал с поисками.

Позже Ханна запостила еще один ролик, в котором от радости танцевала с Шанель.

Тем временем пользователи фейсбука растащили на мемы запись ее прямого эфира с оглушительным криками «Шане-е-е-ель!». Видео разлетелись по соцсетям — у англичанки даже взяли интервью. Так Ханна и ее птица стали местными знаменитостями. Теперь с их участием выпускают ремиксы. И звучат они очень даже!