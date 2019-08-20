Игги Поп включил своему попугаю новую песню. Птица тут же сплясала 🦜

В середине августа рокер Игги Поп выпустил клип на свою новую песню «James Bond». Фанаты тут же попросили снять еще одну версию видео — на этот раз с участием Бигги Попа, его попугая-меломана.

Рокер не подвел: на последнем видео в инстаграме попугай, расположившись на животе у хозяина, радостно отплясывает под играющую «James Bond». Игги Поп в этот момент с улыбкой наблюдает за птицей и время от времени подбадривает ее.

Версия с Бигги Попом, как нам кажется, вышла не хуже оригинального клипа. Кстати, вот он:

Iggy Pop Official