Игги Поп поет, Роберт Паттинсон гуляет по помойке: клип к фильму «Хорошее время»

Электронный музыкант Oneohtrix Point Never и Игги Поп выпустили клип на песню «The Pure and the Damned». Композиция стала саундтреком к фильму «Хорошее время», в котором Роберт Паттинсон исполнил главную роль. Клип сняли братья Сэфди — режиссеры «Хорошего времени». Игги Поп в видео появляется в виде трехмерной компьютерной модели.

Oneohtrix Point Never — The Pure and the Damned (Official Video) ft. Iggy Pop OneohtrixVEVO

«Хорошее время» расскажет о двух братьях — Конни и Нике. Конни решает ограбить банк и берет с собой Ника, у которого умственная отсталость. Ника ловят полицейские, а Конни удается убежать с деньгами. Теперь его задача — спасти брата.

Фильм выйдет в российский прокат 28 сентября 2017 года.