Роберт Паттинсон грабит банки: трейлер криминальной драмы «Хорошее время»

Студия A24 опубликовала трейлер криминальной драмы «Хорошее время» с Робертом Паттинсоном в главной роли.

Good Time | Official Trailer HD | A24 A24

Фильм расскажет о грабителе банков Конни. После неудачной кражи младший брат Конни попадает в тюрьму, а главный герой пытается скрыться от полиции.

Помимо Паттинсона в «Хорошем времени» снялись Дженнифер Джейсон Ли, Бен Сэфди и Бархад Абди. Режиссируют фильм братья Сэфди («Бог знает что»).

Премьера фильма состоится 11 августа. Также «Хорошее время» будут показывать в основной программе Каннского фестиваля.