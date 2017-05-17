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Роберт Паттинсон грабит банки: трейлер криминальной драмы «Хорошее время»
Студия A24 опубликовала трейлер криминальной драмы «Хорошее время» с Робертом Паттинсоном в главной роли.
Фильм расскажет о грабителе банков Конни. После неудачной кражи младший брат Конни попадает в тюрьму, а главный герой пытается скрыться от полиции.
Помимо Паттинсона в «Хорошем времени» снялись Дженнифер Джейсон Ли, Бен Сэфди и Бархад Абди. Режиссируют фильм братья Сэфди («Бог знает что»).
Премьера фильма состоится 11 августа. Также «Хорошее время» будут показывать в основной программе Каннского фестиваля.