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Владимир Путин. Переговоры по традиции прошли в конструктивной деловой обстановке. « » у власти — это реалии, из них нужно исходить, не допуская развала Афганистана. Операция США провалилась, но не в наших правилах топтаться на неудачах американцев, мы просто хотим стабильности. Ситуация в Белоруссии должна быть решена только самими белорусами без внешнего вмешательства. Россия и Германия обеспокоены ростом напряженности в Донбассе. Кажется, руководство Украины не хочет мирно решать вопрос — и я прошу канцлера Меркель повлиять на Киев, чтобы там выполняли свои обязательства. «Северный поток — 2» — не политический проект, он выгоден и России, и Европе. осужден не за политическую деятельность, а за криминальное правонарушение. Никому не следует прикрываться политической деятельностью для осуществления бизнес-проектов, тем более с нарушением закона.

Ангела Меркель. Несмотря на все различия, мы всегда продолжали вести диалог с Россией, я надеюсь, что внесла свой вклад в это. Контроль талибов над Афганистаном — расстраивающий факт. Наш приоритет — помощь афганцам, которые помогали Германии. Я попросила Путина, чтобы Россия на переговорах с талибами обращала внимание на гуманитарные вопросы. В процессе урегулирования на Украине наблюдается стагнация, в работе «нормандского формата» есть застой, но не надо от него отказываться. Мы рассчитываем, что Россия продлит транзит газа через Украину и после 2024 года. Мы разочарованы включением немецких НКО в перечень «нежелательных», было бы неплохо их оттуда исключить. Мы считаем приговор Навальному неприемлемым, я потребовала его освобождения, мы и дальше будем следить за его делом.

Это приблизительный пересказ заявлений президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, сделанных ими на пресс-конференции после переговоров в Москве. Цитаты необязательно являются дословными.

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Фото на обложке: Михаил Метцель / ТАСС / Scanpix / LETA