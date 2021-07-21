США и Германия заключили сделку, которая позволит достроить «Северный поток — 2» без новых американских санкций
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США и Германия достигли соглашения, которое позволит завершить строительство российского газопровода «Северный поток — 2» без введения дополнительных американских санкций. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, передает Associated Press.
Вот некоторые условия этого соглашения:
- Германия поддержит США в попытках добиться продления контракта на транзит российского газа через Украину еще на 10 лет (нынешний контракт истекает в 2024 году);
- Германия будет добиваться санкций против России, если Москва будет совершать «агрессивные действия» против Украины;
- Германия и США финансово помогут Украине с диверсификацией источников энергоресурсов, чтобы снизить зависимость страны от поставок и транзита российского газа.
О том, что Вашингтон и Берлин пришли к соглашению относительно «Северного потока — 2» накануне со ссылкой на источники сообщила The Wall Street Journal.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о договоренностях между США и Германией, но деталями не располагают.
Обновлено. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель после объявления о соглашении по «Северному потоку — 2». Как сообщил Кремль, лидеры двух стран обсудили возможность продления контракта о транспортировке российского газа через украинскую территорию после 2024 года. К чему они пришли, не уточняется.
В Украине и Польше опасаются, что «Северный поток — 2» подорвет европейскую энергетическую безопасность. Как и администрация Трампа раньше, администрация Байдена также выступает против трубопровода, но настаивает на том, что санкции не остановят его строительство (англ. яз.).
В июне сообщалось, что газопровод «Северный поток — 2», проходящий из Россию в Германию через Балтийское море, готов на 98%. Завершить его строительство планируется в конце августа 2021 года.
США, которые сами хотят экспортировать в Европу газ, много лет выступали против строительства «Северного потока — 2». Но в мае источники Axios сообщили, что Белый дом откажется от санкций против газопровода, чтобы не портить отношения с Германией.