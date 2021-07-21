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США и Германия достигли соглашения, которое позволит завершить строительство российского газопровода «Северный поток — 2» без введения дополнительных американских санкций. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, передает Associated Press.

Вот некоторые условия этого соглашения:

Германия поддержит США в попытках добиться продления контракта на транзит российского газа через Украину еще на 10 лет (нынешний контракт истекает в 2024 году);

Германия будет добиваться санкций против России, если Москва будет совершать «агрессивные действия» против Украины;

Германия и США финансово помогут Украине с диверсификацией источников энергоресурсов, чтобы снизить зависимость страны от поставок и транзита российского газа.

О том, что Вашингтон и Берлин пришли к соглашению относительно «Северного потока — 2» накануне со ссылкой на источники сообщила The Wall Street Journal.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о договоренностях между США и Германией, но деталями не располагают.

Обновлено. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель после объявления о соглашении по «Северному потоку — 2». Как сообщил Кремль, лидеры двух стран обсудили возможность продления контракта о транспортировке российского газа через украинскую территорию после 2024 года. К чему они пришли, не уточняется.

В июне сообщалось, что газопровод «Северный поток — 2», проходящий из Россию в Германию через Балтийское море, готов на 98%. Завершить его строительство планируется в конце августа 2021 года.

США, которые сами хотят экспортировать в Европу газ, много лет выступали против строительства «Северного потока — 2». Но в мае источники Axios сообщили, что Белый дом откажется от санкций против газопровода, чтобы не портить отношения с Германией.

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