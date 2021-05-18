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Администрация президента США Джо Байдена не будет вводить санкции против оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG и ее директора Маттиаса Варнинга. Об этом пишет Axios со ссылкой на два источника.

По данным издания, в ближайшее время Госдепартамент направит в конгресс обязательный отчет с перечнем организаций, участвующих в строительстве газопровода. Там будет сказано, что Nord Stream 2 AG занимается деятельностью, подпадающей под санкции — но при этом Госдеп откажется от их применения, сославшись на национальные интересы США.

Как пишет Axios, администрация Байдена не будет накладывать санкции на оператора строительства, так как не хочет портить из-за газопровода отношения с Германией. Остановить строительство, как полагают в Белом доме, можно будет только наложив санкции на конечных потребителей газа в этой стране.

При этом, по данным издания, США наложат санкции на несколько российских кораблей, занимающихся строительством.

Сейчас «Северный поток — 2» готов на 95%, полностью завершить проект планируется в сентябре.

США выступают против строительства «Северного потока — 2», так как сами хотят экспортировать в Европу газ. Ранее Вашингтон несколько раз вводил санкционные ограничения против компаний, задействованных в строительстве — из-за этого многие из них выходили из проекта, а сам процесс приостанавливался.

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