В британском зоопарке группу попугаев спрятали от посетителей. Птицы матерились и смеялись

Группу серых попугаев (или жако), поселившихся недавно в зоопарке Линкольншира на востоке Великобритании, пришлось спрятать от посетителей из-за любви этих птиц к нецензурной лексике.

Все началось в середине августа, когда пятерых новых питомцев зоопарка поселили вместе — на карантин. Вскоре выяснилось, что все пять жако умеют материться. Сотрудники зоопарка, услышав обсценную лексику, начинали смеяться, и это только воодушевляло попугаев материться дальше. А чем больше они матерились, тем чаще слышали смех — замкнутый круг!

Те самые попугаи

Дальше птицы научились обходиться без людей. «Они научились материться и смеяться, и когда один ругался, второй начинал смеяться, — рассказал Linkolnshire Live руководитель зоопарка Стив Николс. — И вдруг это стало походить на клуб пожилых рабочих, где все матерятся и смеются».

Когда настало время вывести попугаев к публике, ситуация стала еще хуже — не прошло и 20 минут, как птицы обматерили посетителей. По словам Николса, такое поведение никого не оскорбило, но сотрудники забеспокоились, что нецензурную лексику услышат дети, которые придут в ближайшие выходные.

Жако-матерщинников убрали в вольер, недоступный посетителям. В дальнейшем их расселят в разные участки зоопарка, чтобы они хотя бы не ругались хором. В комментарии «Би-би-си» Стив Николс сказал, что надеется, что в итоге птицы научатся другим словам от окружающих их попугаев. «Но если они научат остальных плохим словам, и в итоге у нас будет 250 матерящихся птиц, я не знаю, что мы будем делать», — добавил он.