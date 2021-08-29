В это невозможно поверить, но да! Канье Уэст выпустил свой новый альбом «Donda»

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Донда Уэст и Канье Уэст Johnny Nunez / WireImage / Getty Images

29 августа рэпер Канье Уэст (или просто Йе) наконец-то выпустил долгожданный альбом «Donda», названный в честь покойной матери артиста. Десятый студийный альбом вышел на стриминговых сервисах Apple Music и Spotify. В пластинку вошли 26 композиций, общая продолжительность альбома — больше полутора часов.

Изначально ожидалось, что новый альбом Канье Уэста выйдет 23 июля. Затем планировалось, что это случится с 6 по 15 августа, затем — 20 августа, затем — 27 августа. За это время рэпер успел поселиться на стадионе в Атланте, чтобы закончить альбом, провел четыре презентации своей новой работы и даже выпустил колонку для ремиксов.

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