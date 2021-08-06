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Канье Уэст уже которую неделю обещает выпустить альбом «Donda». Но вот беда: релизы он не выпускает, просто показывает… Да мы, в общем-то, уже ни на что не надеемся и ничего не ждем. Особенно после второй презентации «Donda» на стадионе Mercedes-Benz в Атланте.

Рэпер улетел — и вернуться не обещал. И если вы думаете, что мы шутим, зря. Человек, сравнивший себя с Иисусом, и правда вознесся в небеса. Просто посмотрите, как красиво Канье Уэст закончил вторую презентацию альбома. Жаль только «Donda», скорее всего, выйдет одновременно со S.T.A.L.K.E.R. 2 (то есть примерно никогда).

Есть мнение, что на самом деле Канье Уэст вдохновился выступлением Тимати на четвертой «Фабрике звезд». Правда, там Тимати наоборот, спускался с небес на землю в образе рыдающего ангела.

Mr Nobody

А знаете… Может, и не нужна уже никакая «Donda». Ее презентации и сами по себе искусство, а песни — дело второе.

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