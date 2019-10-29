Канье Уэст настолько близок к богу, что «Carpool Karaoke» с его участием записали в самолете. Песни рэпера пел весь салон

Канье Уэст поучаствовал в «Carpool Karaoke» Джеймса Кордена. Обычно знаменитости садятся в машину к Кордену, говорят с ним о жизни и поют свои (а иногда и чужие) песни. В этот раз полноценного «Carpool Karaoke» не получилось — хотя бы потому что Корден и Уэст сидят не в машине, а в самолете. Вместо пассажиров — хор Sunday Service, с которым Уэст проводил службы и записывал песни для нового альбома «Jesus is King».

The Late Late Show with James Corden

Корден и Уэст обсудили религию и веру в бога, а также жену музыканта Ким Кардашьян. Рэпер в шутку предложил считать пять лет, проведенные в браке, в собачьих годах. Кроме того, Уэст вместе с Sunday Service исполнили «Jesus Walks» и другие песни рэпера.