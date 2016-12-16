Мэрайя Кэри, Адель, Леди Гага и все-все-все: рождественский выпуск Carpool Karaoke

Телеведущий Джеймс Корден, автор отличной рубрики Carpool Karaoke, в которой он поет со звездами, начал думать о Рождестве сильно заранее. Оказывается, последние несколько месяцев он заставлял своих гостей — в том числе Адель, Элтона Джона, Леди Гагу и группу Red Hot Chili Peppers — исполнять рождественскую песню во время съемок.

Эти записи легли в основу специального выпуска Carpool Karaoke. В самом начале видео мы видим Кордена и Мэрайю Кэри, которые едут в машине, полной подарков. Корден интересуется, какой подарок хотела бы получить Кэри, на что певица отвечает: «Я хочу, чтобы ты спел мою песню „All I Want for Christmas“». И он спел!