Канье Уэст сорвал все дедлайны, но все же выпустил новый альбом. Не верится: «Jesus is King» уже и правда можно послушать

Канье Уэст выпустил свой девятый альбом «Jesus is King», дату выхода которого рэпер неоднократно переносил в самый последний момент.

Пластинка состоит из 11 песен, объединенных религиозной тематикой. В альбом вошли совместные композиции с хип-хоп дуэтом Clipse (рэперы Pusha T и No Malice). В записи некоторых композиций поучаствовал церковный хор, с которым Уэст последний год проводил воскресные службы.

«Jesus is King» можно послушать в Apple Music, «Яндекс.Музыке» и Spotify.

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