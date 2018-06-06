Канье Уэст устроил презентацию нового альбома на ранчо в Вайоминге. Рэперов туда больше не пустят

Рэпер Канье Уэст 1 июня выпустил восьмой альбом «Ye». Накануне премьеры Уэст устроил презентацию пластинки в горной долине Джексон-Хоул в штате Вайоминг. Закрытая вечеринка, на которую были приглашены только близкие Уэста и журналисты, прошла на ранчо Diamond Cross. И его владельцы остались жутко недовольны рэпером и его друзьями.

A post shared by Kanye West (@kanyew.est) on Jun 1, 2018 at 9:49am PDT

Как рассказала владелица ранчо Джейн Галлахер, Канье менял свои планы каждые 30 минут и задержал начало выступления на несколько часов. Также рэпер превысил допустимую громкость звука. В Джексон-Хоул строгие законы о тишине в ночное время, и Галлахер переживала, что соседи напишут жалобу в местную управу.

A post shared by Kanye West (@kanyew.est) on Jun 2, 2018 at 1:35pm PDT

Владельцы ранчо благодарны, что знаменитый рэпер выбрал их, но, по словам Джейн, это было «самое непонятное» мероприятие, которое проходило в Diamond Cross, и больше она не будет сдавать рэперам свои владения.

Также Галлахеры жалеют, что назначили слишком низкую цену для Канье. По словам Джейн, сейчас бы она попросила за подобное мероприятие 50 тысяч долларов (3 миллиона рублей). Во сколько Канье обошлась аренда ранчо, Галлахеры не уточнили.