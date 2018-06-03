Самая живая таблоидная история из мира музыки за эту неделю: рэпер Пуша Ти на своей вышеупомянутой пластинке, среди прочего, негативно отозвался о канадце Дрейке, упрекнув его в несамостоятельности; Дрейк через пару дней откликнулся вот этой песней, где досталось и Пуше, и его опекуну Канье. С тех пор история зашла на новый круг — Пуша Ти заявил, что у Дрейка есть неучтенный ребенок от порноактрисы; канадец якобы готов заплатить большие деньги за компромат на оппонента. Но вся эта информация была бы неважна, если бы не эта песня и конкретно бит, на который Дрейк кладет свои упреки: кажется, так он показывает Уэсту, что тот не один умеет вытачивать бриллианты из полузабытой старинной эстрады.