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Канье Уэст, Gorillaz, «Ленинград», Дрейк — а также принцесса-киборг «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — и отбирают лучшие. В этом выпуске: Канье Уэст выпускает альбом на 23 минуты, Сергей Шнуров страдает, Дрейк ругается с Пушей Ти, Нойз Эмси пишет оперу — а украинская девушка Дакука делает мрак прекрасным. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
Канье Уэст «Ghost Town»
Восьмой альбом главного поп-артиста планеты длится 23 минуты, обложку для него Уэст сделал на айфон по дороге на презентацию, а первая песня фактически представляет собой поток сознания, каким рэпер часто радует посетителей своих концертов. Есть подозрение, что «ye» — сделанную нарочито на живую нитку, дневниковую запись, в которой имена из заголовков новостей сочетаются с отчетами о психическом здоровье — представляет собой своего рода перемычку между прошлонедельным альбомом Пуши Ти и грядущим совместным опусом Канье с Кидом Кади. И тем не менее: здесь тоже полно напоминаний о первом и главном таланте Уэста — музыкальном. Например, вот такое — фактически госпел о невинности, искренности и любви, сделанный вместе с тем же Кади, Джоном Леджендом и молодой рэпершей из Нью-Джерси по имени 070 Шейк.
Слушать новый альбом Канье Уэста «ye» целиком: Apple Music, «Яндекс.Музыка»
«Ленинград» «Думаю»
Последние годы новые песни «Ленинграда» редко выходят без эпических клипов — вкупе с лирическим содержанием песни и последними новостями впору подумать, что тут что-то личное. Песни о разбитом сердце у Шнурова всегда получались лучше многих; «Думаю» — уличный шансон с бубном и цыганским хором, — конечно, не «Без тебя» и не «Разбитое сердце», но тоже хорошо.
Oneohtrix Point Never «Black Snow»
Мастер синтетического звука, умеющий делать музыку одновременно божественно красивую и жутко неуютную, на своем новом альбоме Дэниел Лопатин вдохновлялся Стэнли Кубриком и хотел сочинять «баллады из ночных кошмаров». В общем, получилось: местами это похоже одновременно на барочные сочинения и саундтреки к Дэвиду Линчу; к тому же Лопатин впервые в карьере запел — застенчиво, нежно и уместно.
Слушать новый альбом Oneohtrix Point Never «Age Of» целиком: Apple Music, Google Play
Дрейк «Duppy Freestyle»
Самая живая таблоидная история из мира музыки за эту неделю: рэпер Пуша Ти на своей вышеупомянутой пластинке, среди прочего, негативно отозвался о канадце Дрейке, упрекнув его в несамостоятельности; Дрейк через пару дней откликнулся вот этой песней, где досталось и Пуше, и его опекуну Канье. С тех пор история зашла на новый круг — Пуша Ти заявил, что у Дрейка есть неучтенный ребенок от порноактрисы; канадец якобы готов заплатить большие деньги за компромат на оппонента. Но вся эта информация была бы неважна, если бы не эта песня и конкретно бит, на который Дрейк кладет свои упреки: кажется, так он показывает Уэсту, что тот не один умеет вытачивать бриллианты из полузабытой старинной эстрады.
Gorillaz «Humility»
То пусто, то густо: новый альбом Gorillaz выйдет уже в июне — через год после предыдущего и незадолго до московских гастролей группы. Первый сингл — с одной стороны, Деймон Албарн по-прежнему прекрасно умеет мелодически выразить состояние бодрой праздничной лености; с другой, кажется, эта леность не дает ему довести замысел до окончательной внятности. Клип с пляшущим Джеком Блэком прилагается.
Дакука «Обещай»
Еще одно важное имя в череде новых русскоязычных певиц — украинка Дакука делает сумеречную, опасливую поп-музыку, поставленную на движок сурового техно и утопленную в низких басах. Вспомнить тут можно и соотечественницу певицы Сюзанну, и Яну Кедрину (она же Kedr Livanskiy), и даже Лику Стар, но в каких-то вещах Дакука явно готова заходить дальше, чем они, — что демонстрирует хотя бы обложка ее нового альбома.
Слушать новый альбом Дакуки «Герой» целиком: Apple Music, Google Play
Noize MC «Без нас»
Заключительный трек хип-хоп-оперы «Орфей и Эвридика» — в каком-то смысле спойлер; впрочем, если вы в курсе древнегреческих мифов, то и так примерно представляете себе, чем все заканчиваете. Кто бы мог подумать: Иван Алексеев становится в один ряд с Алексеем Рыбниковым и Сергеем Никитиным; его самая удачная за последние годы запись — натуральный музыкальный спектакль с ярко прописанными героями, неожиданными поворотами, окказиональными хитами и драматической развязкой. Поскольку вдохновлена «Орфей и Эвридикой» «Горгородом» Оксимирона, «Без нас» можно считать ответом Нойза на «Где нас нет» — и по музыкальной части это ответ точно убедительный.
Слушать «Орфея и Эвридику» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Father John Misty «Please Donʼt Die»
Бородатый бард из Мэриленда Джош Тиллман лучше всего на свете умеет две вещи: делать звук, как будто из хрестоматийных 1970-х, — и смеяться над собственной болью. Эта песня — пример первого, а клип — второго: душераздирающую вещь о потерянной любви Тиллман иллюстрирует по-смешному трогательным пластилиновым клипом со скелетами в роли рок-группы.
Слушать новый альбом Father John Misty «Godʼs Favorite Customer» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Pompeya «The Call»
Несколько лет назад, когда самые модные молодые группы России пели по-английски, москвичи Pompeya были одним из предводителей своего поколения. Те времена прошли — а Pompeya, впрочем, продолжают играть все тот же расслабленный теплокровный инди-рок для дорогих кофеен и мимолетных встреч; и, пожалуй, даже точнее и тоньше, чем прежде. И то, и другое, наверное, к счастью.
Слушать новый альбом Pompeya «Dreamers» целиком: Apple Music, Google Play, «ВКонтакте»
Rosemary Loves a Blackberry «Принцесса-киборг»
Диана Буркот — одна из самых неутомимых деятельниц московской подпольной музыки. Раньше она играла в хорошей рок-группе «Фанни Каплан», а теперь делает шумовую электронику в проекте Rosemary Loves a Blackberry. Особенно хорошо эта злая и веская музыка звучит в сочетании с хрупким голосом Буркот — как в этой песне, которая ко всему прочему обогащена еще и технологичным клипом с участием художницы Анастасии Алехиной.