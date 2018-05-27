У одной из самых популярных рок-групп России давно уже кризис перепроизводства — как это нередко случается с авторами, пишущими долго и без сопротивления, многие нынешние песни Александра Васильева звучат так, будто сочинены по инерции. Тем не менее, совсем игнорировать «Сплин» было бы несправедливо — тем более что на пятнадцатом (!) альбоме группы даже появилось нечто похожее на социальную лирику. А то, что она более всего напоминает поздние бардовские экзерсисы Андрея Макаревича, — ну это, наверное, нормально.