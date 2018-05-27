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«Сплин», Матранг, Джеймс Блейк, Канье — а также песня «Я забиваю сваю» «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — и отбирают лучшие. В этом выпуске: Александр Васильев поет о России, Chvrches — о боли, Матранг — о боге, певица Монеточка вспоминает 90-е, Джеймс Блейк устраивает сеанс терапии, а Скляр и Харатьян забивают сваю, и нам от этого никуда не деться. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
Монеточка «90»
Пожалуй, главное пока событие в российской музыке 2018 года — девочка-шутка выросла, нашла себе идеального партнера-продюсера (Виктор «БЦХ» Исаев) и записала альбом афористичных и привязчивых поп-хитов, каких тут еще не делали. Эта вещь — одна из самых ярких: саркастическая зарисовка о мифе про 90-е, короткую историческую память и преемственность поколений.
Слушать новый альбом Монеточки «Раскраски для взрослых» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка», «ВКонтакте»
Chvrches «Miracle»
Отличная пара к лучшему пока российскому поп-альбому за отчетный период — лучший международный. Шотландцы Chvrches всегда умели сыграть традиционный восьмидесятнический синтипоп так, чтобы получился фейерверк и праздник; на новом альбоме с говорящим названием «Любовь мертва» в их музыке появилось больше боли и смерти — а значит, и больше глубины. Другими песнями с этой пластинки мы уже восхищались (трижды); эта тоже хорошая (а «Graves» — еще лучше, но ее нет на ютьюбе).
Слушать новый альбом Chvrches «Love Is Dead» целиком: Apple Music, Google Play
Матранг «О мой бог»
Примечательный российский дебют. От песни молодого выходца из Владикавказа и новейшего клиента лейбла Gazgolder Алана Хадзарагова давно уже некуда деваться — но его первый альбом подтверждает, что его музыка интереснее и шире, чем одна успешная попытка заработать на вездесущем хаус-рэпе. Тут и память о поп-музыке 90-х; и кавказские обертоны (неистово популярный хип-хоп родом из южных российских республик — вообще предмет для отдельного разговора); и какая-то гипнагогическая атмосфера — в общем, Матранг предлагает еще один способ расширить зоны влияния российского хип-хопа, тем самым продолжая славную традицию жанра, обеспечивающую его живучесть.
Слушать альбом Матранга «ЭЙА» целиком: Apple Music, «Яндекс.Музыка»
Джеймс Блейк «Donʼt Miss It»
Исключительно нежная вещь для фортепиано и процессора в исполнении импозантного англичанина, во многом определившего звук современной прогрессивной поп-музыки. По тексту это почти что сеанс психотерапии — Блейк в буквальном смысле играет на нервах, и очень красиво.
«Сплин» «Шпионы»
У одной из самых популярных рок-групп России давно уже кризис перепроизводства — как это нередко случается с авторами, пишущими долго и без сопротивления, многие нынешние песни Александра Васильева звучат так, будто сочинены по инерции. Тем не менее, совсем игнорировать «Сплин» было бы несправедливо — тем более что на пятнадцатом (!) альбоме группы даже появилось нечто похожее на социальную лирику. А то, что она более всего напоминает поздние бардовские экзерсисы Андрея Макаревича, — ну это, наверное, нормально.
Слушать новый альбом группы «Сплин» «Встречная полоса» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Goldfrapp и Дейв Гаан «Ocean»
Дополнение к переизданию последнего альбома одного из самых ярких британских поп-дуэтов XXI века — их альянс с вокалистом Depeche Mode Дейвом Гааном. Гаан тут сильно заметнее — он в очередной раз подтверждает репутацию человека, который превращает в Depeche Mode любую свою коллаборацию. Впрочем, многим нравится.
Пуша Ти и Рик Росс «Hard Piano»
В мировой поп-культуре продолжается период Канье Уэста — рэпер не первую неделю беснуется в твиттере, через неделю у него выходит новый альбом, а пока он сделал звук на новой записи своего давнего протеже Пуши Ти. Тут тоже есть свой скандал: на обложке альбома — купленная за 85 тысяч долларов фотография изобилующей наркотиками ванны Уитни Хьюстон; впрочем, мы все-таки о музыке — а она тут заслуживает внимания. Уэст здесь напоминает о своем продюсерском таланте, умудряясь поместить фирменные сэмплы из старого соула в суровое и гулкое звуковое пространство, из которого голоса Пуши Ти и его гостей как будто торчат, — и за тем, как именно они это делают, интересно наблюдать.
Слушать альбом Пуши Ти «Daytona» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Асап Роки и ФКА Твигс «Fukk Sleep»
И еще один важный хип-хоп-альбом, и еще один неожиданный альянс — нью-йоркский выскочка Асап Роки попадает в сумрачный, тесный, гипнотический звук, выстроенный как будто специально под британку ФКА Твигс, одну из самых изобретательных современных Rʼn'B-певиц. И надо сказать, эти двое отменно уживаются; вообще, новый альбом Роки как будто сообщает нам, что мальчик повзрослел: в нем меньше апломба и больше угрюмой рефлексии.
Слушать новый альбом Асапа Роки «Testing» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Coldcloud «ННД»
О бесстыдном и безотказном творческом методе чувашского музыканта Андрея Андреева мы уже сообщали: он умножает энергетику русского рэпа новой школы на эстетику ностальгической попсы — и получает песни, лишенные деликатности, но полностью обеспечивающие «чад кутежа». Новый мини-альбом Coldcloud в полной мере соответствует этому тезису — а это конкретное признание в любви группе «Тату» еще и продолжает интересный тренд на творческие переработки старых поп-хитов, заданный «Пошлой Молли» и Гречкой.
Слушать новый мини-альбом Coldcloud «Большая перемена» целиком: «ВКонтакте»
Денис Майданов, Александр Ф. Скляр, Ольга Кормухина, Дмитрий Харатьян «Я забиваю сваю»
Ну и в качестве бонуса — как говорил Леонид Парфенов, то, без чего нас невозможно представить, еще труднее — понять. Четыре человека из разных углов русского шансона выжимают пафос из песни, написанной одним из строителей Керченского моста: зрелище трудное, но незабываемое — и полезное с точки зрения представления о том, как выглядит сегодняшняя официозная эстрада. Здесь работают все — а я забиваю.