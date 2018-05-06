шапито

Iceage, Ройшн Мерфи, Dirty Projectors, «Деревянные киты» — и много хорошей русской попсы! «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Meduza
07:06, 6 мая 2018

Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни и смотрят новые клипы — и отбирают лучшие. В этом выпуске: вирусный шедевр Филиппа Киркорова, модные танцы Елены Темниковой, авангардистское Rʼn'B Dirty Projectors, лютый рок Iceage — а также российское открытие года из Мурманска. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!

Филипп Киркоров «Цвет настроения синий»

Вы, конечно, уже видели — но подобная подборка не может обойтись без этого видео. Поучительный пример: как самоирония и немного дерзости превращают в общенациональный корпоративный хит среднюю и, в сущности, довольно бессмысленную песню.

StarPro

Iceage «The Day the Music Dies»

Новый альбом громких и злых датчан окончательно помещает их в высшую лигу современной рок-музыки. Тут и инфернальная энергетика, как у молодого Ника Кейва, и въедливые мелодии, и изумительно расхлябанный звук с саксофоном и кабареточным пианино — натуральный пожар в доме культуры, прямо как в этом клипе.

Iceage
Слушать новый альбом Iceage «Beyondless» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»

Матранг «Вода»

Второй сингл многообещающего новичка лейбла «Газгольдер» (за звучным псевдонимом скрывается 22-летний Алан Хадзарагов из Владикавказа). Первый — тот самый, про медузу — уже въелся в сознание миллионов; «Вода» — тише, приглушеннее, но при этом и интереснее: уже, казалось бы, навязший в зубах хаус-рэп у Матранга выходит изящным и таинственным.

ТО «Gazgolder»

Диджей Козе и Ройшн Мерфи «Illumination»

На этой неделе вышло сразу два отличных электронных альбома. Про Джона Хопкинса с его грандиозными символистскими шуршаниями, положенными на бит, мы уже рассказывали; что касается немца Стефана Козалла, называющего себя просто Козе, то он пишет исключительно тонкую и остроумно сочиненную музыку для усталых танцполов — и ангажирует на подпевки совсем неплясовых людей вроде Хосе Гонзалеса или Джастина Вернона. Тут, впрочем, особый случай — Козе замечательно препарирует голос Ройшн Мерфи, когда-то певшей в Moloko; это уверенная функциональная музыка, сочиненная при этом с почти джазовой свободой.

Pampa Records Official
Слушать новый альбом диджея Козе «Knock Knock» целиком: Apple Music, Google Play

Елена Темникова «Нетрезвыми»

Подзаголовок третьего сольного альбома бывшей солистки «Серебра» гласит «Не модные». Тут две ошибки: во-первых, слово должно быть написано слитно; во-вторых — очень даже модные, помоднее, пожалуй, чем у былого опекуна певицы Максима Фадеева. Можно сколько угодно кривиться на рифму «слеза»-«гроза» и прочие издержки жанра, однако песни Темниковой про любовь и стимуляторы, замешанные на дип-хаусе и методах Ивана Дорна, убедительно смотрятся в одном ряду с классикой «Гостей из будущего» — а это очень серьезный комплимент.

romathepilot

Слушать новый альбом Елены Темниковой целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»

Dirty Projectors «Break-Thru»

Лидер Dirty Projectors Дейв Лонгстрет — один из самых удивительных людей в современной американской музыке: он с одинаковым блеском сотрудничает с Канье Уэстом — и пишет академические сочинения, которые исполняет Kronos Quartet. Новая вещь его основной, очень переменчивой группы продолжает линию прошлогоднего (блистательного) альбома Dirty Projectors — это все то же искрометно театрализованное Rʼn'B, разыгранное на гитарах и пищалках, разве что оно переведено из минора в мажор. Первая в истории человечества песня, где слово «палимпсест» и имя солиста группы The Strokes Джулиана Касабланкаса стоят рядом друг с другом.

DirtyProjectorsVEVO

Twin Shadow «Little Woman»

Замечательная экспрессионистская сюита от, пожалуй, самого недооцененного человека в американском альтернативном Rʼn'B, который к тому же умудряется придумывать себе новые ипостаси и новый звук на каждой пластинке. Вот и новая — очень хорошая.

Twin Shadow
Слушать новый альбом Twin Shadow «Caer» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»

Принцесс Нокиа «For the Night»

Еще одно важное имя нового женского хип-хопа: феминистка пуэрто-риканских корней, мать которой умерла от СПИДа, когда дочери было 10. Впрочем, конкретно в этой песне эти биографические обстоятельства не так важны — интереснее звонкий разреженный звук и непривычная для жанра трогательная ранимость: в этом смысле Принцесс Нокиа определенно идет другим путем, чем Карди Би или Ники Минаж с их воинственной сексуальностью.

Princess Nokia
Слушать новый альбом Принцесс Нокиа «A Girl Cried Red» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»

Coldcloud «Pop Star»

Совместить образ мыслей новой школы русского хип-хопа с пацанской мелодикой в духе группы «Руки вверх!» — верный путь к тому, чтобы стать источником раздражения для неограниченного круга лиц. А также, как выясняется, рецепт для неотразимого хита. По клипу хорошо видно, что у чувашского музыканта еще и неплохое чувство юмора, — кажется, на этом он не остановится.

COLDCLOUD

«Деревянные киты» «Что-то значит»

Изумительный дебют: группа из северного города Мурманск играет красивый и масштабный шугейз — и поет мечтательным девичьим голосом, как будто прилетевшим откуда-то из 1960-х. Интонационно это немного похоже на других новичков вроде «Комсомольска» или «Лемниката Петрикор»; похоже, на наших глазах оформляется какая-то новая постромантическая неооттепельная волна — прекрасная во всех отношениях.

Aleksandr Gorbachev
Слушать первый альбом «Деревянных китов» «Под воду» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка», «ВКонтакте»

Подпишитесь на плейлисты «Медузы»

Apple Music

«Яндекс.Музыка»

Александр Горбачев

новости

На акциях «Он нам не царь» задержали 1612 человек. Данные на 22:00 по Москве

новости

Полиция разгоняет участников шествия в Петербурге. Фотография

новости

«Долой царя!» — «Майдан не пройдет!» Как в центре Москвы сторонники Навального перекрикивались с активистами НОДа

39 секунд

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы