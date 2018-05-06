Лидер Dirty Projectors Дейв Лонгстрет — один из самых удивительных людей в современной американской музыке: он с одинаковым блеском сотрудничает с Канье Уэстом — и пишет академические сочинения, которые исполняет Kronos Quartet. Новая вещь его основной, очень переменчивой группы продолжает линию прошлогоднего (блистательного) альбома Dirty Projectors — это все то же искрометно театрализованное Rʼn'B, разыгранное на гитарах и пищалках, разве что оно переведено из минора в мажор. Первая в истории человечества песня, где слово «палимпсест» и имя солиста группы The Strokes Джулиана Касабланкаса стоят рядом друг с другом.