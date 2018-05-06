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Iceage, Ройшн Мерфи, Dirty Projectors, «Деревянные киты» — и много хорошей русской попсы! «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни и смотрят новые клипы — и отбирают лучшие. В этом выпуске: вирусный шедевр Филиппа Киркорова, модные танцы Елены Темниковой, авангардистское Rʼn'B Dirty Projectors, лютый рок Iceage — а также российское открытие года из Мурманска. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
Филипп Киркоров «Цвет настроения синий»
Вы, конечно, уже видели — но подобная подборка не может обойтись без этого видео. Поучительный пример: как самоирония и немного дерзости превращают в общенациональный корпоративный хит среднюю и, в сущности, довольно бессмысленную песню.
Iceage «The Day the Music Dies»
Новый альбом громких и злых датчан окончательно помещает их в высшую лигу современной рок-музыки. Тут и инфернальная энергетика, как у молодого Ника Кейва, и въедливые мелодии, и изумительно расхлябанный звук с саксофоном и кабареточным пианино — натуральный пожар в доме культуры, прямо как в этом клипе.
Слушать новый альбом Iceage «Beyondless» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Матранг «Вода»
Второй сингл многообещающего новичка лейбла «Газгольдер» (за звучным псевдонимом скрывается 22-летний Алан Хадзарагов из Владикавказа). Первый — тот самый, про медузу — уже въелся в сознание миллионов; «Вода» — тише, приглушеннее, но при этом и интереснее: уже, казалось бы, навязший в зубах хаус-рэп у Матранга выходит изящным и таинственным.
Диджей Козе и Ройшн Мерфи «Illumination»
На этой неделе вышло сразу два отличных электронных альбома. Про Джона Хопкинса с его грандиозными символистскими шуршаниями, положенными на бит, мы уже рассказывали; что касается немца Стефана Козалла, называющего себя просто Козе, то он пишет исключительно тонкую и остроумно сочиненную музыку для усталых танцполов — и ангажирует на подпевки совсем неплясовых людей вроде Хосе Гонзалеса или Джастина Вернона. Тут, впрочем, особый случай — Козе замечательно препарирует голос Ройшн Мерфи, когда-то певшей в Moloko; это уверенная функциональная музыка, сочиненная при этом с почти джазовой свободой.
Слушать новый альбом диджея Козе «Knock Knock» целиком: Apple Music, Google Play
Елена Темникова «Нетрезвыми»
Подзаголовок третьего сольного альбома бывшей солистки «Серебра» гласит «Не модные». Тут две ошибки: во-первых, слово должно быть написано слитно; во-вторых — очень даже модные, помоднее, пожалуй, чем у былого опекуна певицы Максима Фадеева. Можно сколько угодно кривиться на рифму «слеза»-«гроза» и прочие издержки жанра, однако песни Темниковой про любовь и стимуляторы, замешанные на дип-хаусе и методах Ивана Дорна, убедительно смотрятся в одном ряду с классикой «Гостей из будущего» — а это очень серьезный комплимент.
Слушать новый альбом Елены Темниковой целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Dirty Projectors «Break-Thru»
Лидер Dirty Projectors Дейв Лонгстрет — один из самых удивительных людей в современной американской музыке: он с одинаковым блеском сотрудничает с Канье Уэстом — и пишет академические сочинения, которые исполняет Kronos Quartet. Новая вещь его основной, очень переменчивой группы продолжает линию прошлогоднего (блистательного) альбома Dirty Projectors — это все то же искрометно театрализованное Rʼn'B, разыгранное на гитарах и пищалках, разве что оно переведено из минора в мажор. Первая в истории человечества песня, где слово «палимпсест» и имя солиста группы The Strokes Джулиана Касабланкаса стоят рядом друг с другом.
Twin Shadow «Little Woman»
Замечательная экспрессионистская сюита от, пожалуй, самого недооцененного человека в американском альтернативном Rʼn'B, который к тому же умудряется придумывать себе новые ипостаси и новый звук на каждой пластинке. Вот и новая — очень хорошая.
Слушать новый альбом Twin Shadow «Caer» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Принцесс Нокиа «For the Night»
Еще одно важное имя нового женского хип-хопа: феминистка пуэрто-риканских корней, мать которой умерла от СПИДа, когда дочери было 10. Впрочем, конкретно в этой песне эти биографические обстоятельства не так важны — интереснее звонкий разреженный звук и непривычная для жанра трогательная ранимость: в этом смысле Принцесс Нокиа определенно идет другим путем, чем Карди Би или Ники Минаж с их воинственной сексуальностью.
Слушать новый альбом Принцесс Нокиа «A Girl Cried Red» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Coldcloud «Pop Star»
Совместить образ мыслей новой школы русского хип-хопа с пацанской мелодикой в духе группы «Руки вверх!» — верный путь к тому, чтобы стать источником раздражения для неограниченного круга лиц. А также, как выясняется, рецепт для неотразимого хита. По клипу хорошо видно, что у чувашского музыканта еще и неплохое чувство юмора, — кажется, на этом он не остановится.
«Деревянные киты» «Что-то значит»
Изумительный дебют: группа из северного города Мурманск играет красивый и масштабный шугейз — и поет мечтательным девичьим голосом, как будто прилетевшим откуда-то из 1960-х. Интонационно это немного похоже на других новичков вроде «Комсомольска» или «Лемниката Петрикор»; похоже, на наших глазах оформляется какая-то новая постромантическая неооттепельная волна — прекрасная во всех отношениях.
Слушать первый альбом «Деревянных китов» «Под воду» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка», «ВКонтакте»