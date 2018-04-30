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Канье, Нойз, Джон Хопкинс, Stromae и Father John Misty «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни и смотрят новые клипы — и отбирают лучшие. В этом выпуске: Канье троллит и поет про Трампа, Stromae устраивает дефиле, Noize MC поет на улицах Афин, а Father John Misty сходит с ума. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
Канье Уэст «Ye vs. the People»
Пока еще главный рэпер планеты недавно вышел в открытый космос с помощью своего твиттера — онлайн-братание с Дональдом Трампом и неминуемо последовавший за этим скандалом удались. Но и наконец-то Канье вернулся к музыке, которую не выпускал с 2016 года; он анонсировал песню «Lift Yourself» про нью-йоркского диджея Ebro. Музыкант на днях дозвонился ему в прямой эфир, чтобы несколько раз повторить, как он его любит. Выложенный на сайте Уэста трек оказался милым троллингом: в нем Канье поверх сэмпла из песни группы Amnesty 1973 года начитывает бессвязную белиберду. Следом в стриминговых сервисах появилось полноценное новое творение Уэста — дуэт с рэпером T.I. «Ye vs. the People». Там снова не обошлось без Трампа. С приходом лета рэпер обещает поделиться сразу двумя новыми пластинками.
Жанель Моне «Screwed»
Главная пластинка недели — третья работа американской певицы Жанель Моне «Dirty Computer». Она под завязку набитая хитами и приглашенными звездами в диапазоне от Брайана Уилсона до Граймс и Фаррелла Уильямса. Сопровождающий пластинку одноименный фильм, рисующий картины тоталитарного общества будущего, перекликается с сериалом «Черное зеркало». Песни при этом звучат куда оптимистичнее. Например, этот гимн гедонизму.
Noize MC «Голос & струны»
Амбициозный проект Ивана Алексеева — хипхопера «Орфей & Эвридика» в постановке Юрия Квятковского — был пока лишь единожды представлен на сцене в июле 2016 года. Сейчас музыкант наконец закончил массивный 30-трековый саундтрек к этому произведению, и его релиз намечен на 31 мая. Манифест-преамбула — клип, снятый на улицах Афин; и, кажется, будет как минимум не скучно.
Father John Misty «Mr Tillman»
Четвертый сольный альбом Father John Misty «Godʼs Favourite Customer» выходит 1 июня, но уже успел целиком утечь в сеть из-за кратковременной ошибки в Apple Music. Джошуа Тилман (настоящее имя музыканта) отреагировал на это со свойственной ему самоиронией, сотворив из обложки диска мем. А в клипе на центральную композицию пластинки тщательно задокументировал историю сумасшествия своего лирического героя, раз за разом заселяющегося в отель только лишь для того, чтобы потом спрыгнуть с его крыши.
Джон Хопкинс «Everything Connected»
Спустя пять лет после выхода прославленного диска «Immunity» английский электронщик Джон Хопкинс наконец возвращает свой индустриальный грув на танцполы. Вроде бы с виду ничего принципиально нового, но для дискотеки по-прежнему идеально. Альбом «Singularity» выходит уже 4 мая.
Stromae «Défiler»
Бельгийский певец Поль Ван Авер, он же Stromae, один из популярнейших франкоязычных артистов современности, известен не только цепляющими поп-хитами, но также собственной маркой одежды Mosaert. Для своего пятого показа мод он сочинил девятиминутный сингл, который из обычного дефиле превращается в самостоятельное произведение искусства. По мере того, как набирает ход эта композиция, модели на подиуме создают все более причудливый танец, от которого невозможно оторваться.
Kedr Livanskiy «Bilo Vremya»
Свежий сингл любимицы иностранной музыкальной прессы, москвички Яны Кедриной, неожиданно отсылает к британскому джанглу 1990-х. Ее фирменный потусторонний вокал отлично сочетается с ностальгическими ломанными битами. Песню «Было время» Кедрина сочинила и записала еще в 2014 году, до выхода пластинок January Sun и Ariadna, принесших ей славу на Западе. Но этой композицией, как и клипом, будто бы снятым в сториз в инстаграме, стоило поделиться сейчас.
The Internet «Roll (Burbank Funk)»
Выходцы из лос-анджелесской рэп-тусовки Odd Future без предупреждения отложили в сторону сольные проекты и выпустили бронебойный фанковый номер в духе 1970-х. В клипе помимо постоянных участников группы можно разглядеть Tyler, The Creator, Thundercat и Камаси Вашингтона.
HONNE «Me & You»
Электронный дуэт HONNE из Лондона играет обаятельный инди-поп, готовый составить конкуренцию Metronomy и прочим лидерам жанра. В последнюю пятницу каждого месяца группа выпускает по два новых трека. К 24 августа из них будет собран двойной альбом «Love Me / Love Me Not».
Курара «Вечер. Осень. Музыкалка»
Екатеринбургская «Курара» выпускает новый альбом каждые два года. В 2018-м по плану у группы ожидается восьмая пластинка. На предваряющем ее сингле есть все, за что мы любим этих угрюмых уральских парней: отточенная гитарная меланхолия и завораживающая лирика Олега Ягодина.
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