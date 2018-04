Канье, Нойз, Джон Хопкинс, Stromae и Father John Misty «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Пока еще главный рэпер планеты недавно вышел в открытый космос с помощью своего твиттера — онлайн-братание с Дональдом Трампом и неминуемо последовавший за этим скандалом удались. Но и наконец-то Канье вернулся к музыке, которую не выпускал с 2016 года; он анонсировал песню « Lift Yourself » про нью-йоркского диджея Ebro. Музыкант на днях дозвонился ему в прямой эфир, чтобы несколько раз повторить, как он его любит. Выложенный на сайте Уэста трек оказался милым троллингом: в нем Канье поверх сэмпла из песни группы Amnesty 1973 года начитывает бессвязную белиберду. Следом в стриминговых сервисах появилось полноценное новое творение Уэста — дуэт с рэпером T.I. «Ye vs. the People». Там снова не обошлось без Трампа. С приходом лета рэпер обещает поделиться сразу двумя новыми пластинками.