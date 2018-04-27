Noize MC выпустил новый клип на песню «Голос & струны». Она посвящена главному герою хипхоперы «ΘΡΦΣЙ & ЭΒΡИΔИΚΑ», которую музыкант написал в 2016 году — на сцене ее поставил один из авторов первой российской хипхоперы «Копы в огне» Юрий Квятковский. «Медуза» представляет премьеру видео с комментарием Noize MC о том, как оно создавалось.





Noize MC — Голос & Cтруны (Хипхопера «Орфей & Эвридика») Noize MC





Иван Алексеев (Noize MC)

музыкант

Уже заканчивая работу над записью хипхоперы «ΘΡΦΣЙ & ЭΒΡИΔИΚΑ», я вдруг понял, что в моей истории не хватает некой отправной точки — своеобразного манифеста, озвучивающего основные принципы главного героя, его мотивы и моральные установки. Нужно было сначала объяснить, кто он, чем живет, во что верит, что любит, что ненавидит — а только потом уже отправлять его в беспощадную мясорубку сюжета, где испытание медными трубами проверит на прочность каждый из его жизненных постулатов.

Тогда я просто вспомнил, о чем сам волновался и мечтал, выступая на Арбате в середине нулевых — и получилась песня «Голос & струны». Клип мы поехали снимать в Афины: я взял минимум аппаратуры и несколько дней играл там на площадях и пешеходных улицах, знакомясь и устраивая джемы с местными уличными музыкантами.

А в последний съемочный день мы решили устроить концерт побольше прямо в одном из дворов неподалеку от дома, где жили, — там была колоритная сцена прямо рядом с детской площадкой. Днем написали об этом в нескольких афинских русскоязычных пабликах и наших соцсетях — вечером обалдели от того, сколько людей пришло. Спасибо еще раз всем, кто нас тогда поддержал, ищите себя на экране, ребята!

Оформить предзаказ на хипхоперу «ΘΡΦΣЙ & ЭΒΡИΔИΚΑ» можно в iTunes.