Белкалис Алманзар (и зачем она взяла себе псевдоним Карди Би?) — из тех знаменитостей, которые заставляют людей постарше сокрушаться о современной культуре. Бывшая стриптизерша, ведущая популярного инстаграма и участница телевизионного реалити-шоу, в прошлом году Карди записала клубный суперхит «Bodak Yellow», а в этом выпускает первый альбом, в блестящих коммерческих перспективах которого нет никаких сомнений. Основное его содержание — все те же студенческие хиты новой школы с басовым грувом и хамоватой читкой, но есть и более рафинированные вещи — вроде этого расслабленного номера на карибской закваске, где гостит чикагский хип-хоп-оптимист Ченс.