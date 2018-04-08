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Стриптиз и рэп, Федоров и Хармс, Дорн и Африка — а также группа «Лемниската Петрикор» «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Meduza
07:45, 8 апреля 2018

Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни и смотрят новые клипы, чтобы отобрать из них лучшие — и объяснить, чем они примечательны. В этом выпуске: Леонид Федоров обращается к Хармсу, а Иван Дорн — к Африке; Кайли Миноуг танцует, а бывшая стриптизерша становится звездой хип-хопа. Подписывайтесь на обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!

Карди Би «Best Life (feat. Chance the Rapper)»

Белкалис Алманзар (и зачем она взяла себе псевдоним Карди Би?) — из тех знаменитостей, которые заставляют людей постарше сокрушаться о современной культуре. Бывшая стриптизерша, ведущая популярного инстаграма и участница телевизионного реалити-шоу, в прошлом году Карди записала клубный суперхит «Bodak Yellow», а в этом выпускает первый альбом, в блестящих коммерческих перспективах которого нет никаких сомнений. Основное его содержание — все те же студенческие хиты новой школы с басовым грувом и хамоватой читкой, но есть и более рафинированные вещи — вроде этого расслабленного номера на карибской закваске, где гостит чикагский хип-хоп-оптимист Ченс.

Cardi B — Best Life feat. Chance The Rapper [Official Audio]
Cardi B
Слушать первый альбом Карди Би «Invasion of Privacy» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»

Иван Дорн «Afrika»

Иван Дорн продолжает обращать внимание публики на тайные козыри своего недооцененного англоязычного альбома «OTD». «Afrika», авангардный хаус, сводящий вместе племенные ритмы и индустриальный лязг, — и так амбициозная вещь; клип, где певец и его новые знакомые танцуют среди пальм, только добавляет колорита.

Ivan Dorn — Afrika
Ivan Dorn

Иван Дорн поясняет за «OTD»

Федоров и Крузенштерн «Гвидон»

Лидер «Аукцыона» продолжает исследовать и переводить на музыку русскую поэзию ХХ века: его новый альбом «Постоянство веселья и грязи», записанный вместе с басистом группы «Крузенштерн и Пароход» Игорем Крутоголовым, сыгран и спет на стихи Даниила Хармса. Как это часто бывает с последними альбомами Федорова, здесь много дремучих экспериментов и своего рода акустического театра, но попадаются и песни неизъяснимой простоты и ясности. «Гвидон» — одна из них.

auktyon
Слушать альбом Федорова и Крузенштерна «Постоянство веселья и грязи» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»

Кайли Миноуг «Live A Little»

Австралийская поп-прима показывает, как умеют взрослеть звезды эстрады. На новом альбоме 49-летней певицы находится место даже задумчивому кантри, но лучшее тут — все-таки легкие и звонкие танцевальные шлягеры, блистательно отказывающиеся от попыток вписаться в модный звук; эта триумфальная песня могла бы быть записана хоть в 1998-м, хоть в 1988-м, но и в 2018-м работает, как надо.

Kylie Minogue
Слушать новый альбом Кайли Миноуг «Golden» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»

«Мы» «Никогда»

После жуткой истории с песней «Возможно», упоминавшейся в предсмертном письме убийцы студентки Высшей школы экономики Татьяны Страховой, дуэт «Мы» объявил о распаде, а его солист Дэниел Шейк выпустил как будто посвященный этому событию альбом «Расставание». Потом группа быстренько воссоединилась, отправилась на гастроли и опубликовала как бы новую пластинку; как бы — потому что состряпана она из того же «Расставания» и нескольких выходивших отдельно песен, большинство из которых кажутся недоделанными. «Никогда» — счастливое исключение: тут и аскетичный звук, и сумбурный рэп, и драматический дуэт мужского и женского. Но вообще вся эта история выглядит не очень красиво.

Музыкальный Бункер
Слушать новый альбом «Мы» «Ближе» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»

Асап Роки «A$AP Forever»

Впечатляющее возвращение одной из ключевых фигур американского хип-хопа начала 2010-х. Как это часто бывало у Асапа Роки и раньше, важнее здесь не слова, а то, как читка взаимодействует с окружающим ее звуком: «A$AP Forever» ловко берет в оборот непреходящую ностальгию по 1990-м, сэмплируя «Porcelain» Моби. Самый сильный момент — когда к знакомым разводам струнных присоединяется бит; для скучающих по первоисточнику в конце клипа он звучит почти целиком.

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Oneohtrix Point Never «Myriad»

Первая весточка с нового альбома Дэниела Лопатина, музыканта русских корней и электронного композитора из тех, кто всегда умеет удивить. Красивейшая барочная сюита, в которой помехи превращены в музыку, а XVII век соединяется с XXI.

Oneohtrix Point Never

Melodyʼs Echo Chamber «Breathe In, Breathe Out»

Француженка Мелоди Проше сочиняет то, что группа «Сабля» когда-то называла «маленькая музыка»: это по-хорошему инфантильный, мультяшный (совсем как в этом клип) синтипоп, который в лучших своих проявлениях способен обаять даже самого жестокосердного слушателя. Эта песня — как раз тот самый случай.

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Jars «E»

Жестокая электрическая сага в исполнении одной из самых лютых российских рок-групп. В эти девять минут плотно упакованы безраздельные злоба и отчуждение, которые регулярно одолевают любого интересующегося жизнью обитателя российских городов.

Aleksandr Gorbachev

«Лемниската Петрикор» «Брови»

Название московского дуэта вроде бы означает «бесконечный запах земли после дождя»; в музыке их слышна та же замороченная красота. «Лемниската Петрикор» сочиняют песни-истории, конструируют многомерный синтетический звук и пишут мелодии, в которых как будто что-то неправильно — но когда необходимо, они умеют бить в самое сердце. Как, например, припев этой песни.

Лемниската Петрикор
Слушать новый альбом «Лемниската Петрикор» «Куусинен» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка», «ВКонтакте»

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