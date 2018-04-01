Как мы уже сообщали, «Адвокаты» — новый проект лидера распавшейся группы Dzierzynski Bitz. У «Адвокатов» вежливое советское ретро соединено с современными реалиями: поют здесь примерно о том же, о чем Элджей, но гораздо грациознее и деликатнее; играют в основном на синтезаторах. Наверное, какую-то такую музыку исполнял бы главный герой фильма «Асса», если бы его снимали сейчас.