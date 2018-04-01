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Главные поп-звезды России и США, «Кровосток», «СБПЧ» — а также человек в железной маске и группа «Ритуальные услуги» «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни и смотрят новые клипы, чтобы отобрать из них лучшие — и объяснить, чем они примечательны. В этом выпуске — The Weekend страдает, Элджей хвастается, питомцы Ивана Дорна танцуют, «Кровосток» рассказывает сказки, а Chvrches поют о смерти. Подписывайтесь на обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
The Weeknd «Call Out My Name»
Канадец Абель Тесфайе, небезуспешно метящий в новые Майклы Джексоны, без предупреждения выпустил порцию новых томительных страдальческих поп-песен. Самое интересное на мини-альбоме «My Dear Melancholy,» — два эпизода сотрудничества The Weeknd с техно-звездой Gesaffelstein, но в народ и эфиры, конечно, пойдет вот эта песня с ее сладостной мелодией и драматическим накалом.
Слушать новый альбом The Weeknd «My Dear Melancholy,» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Элджей «LEGO»
Новый альбом главной звезды российского хаус-рэпа вышел в очень неудачный для такой музыки день — но Элджей сумел сделать все этично. В остальном все по рецепту, который пока не теряет эффективности: упругий грув, цепкие припевы, секс, алкоголь, модные шмотки и вечное лето. Эти песни неизбежно будет играть в такси и фитнес-клубах в ближайшие месяцы — как минимум стоит принять это к сведению.
Слушать новый альбом Элджея «Sayonara Boy X» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
«Кровосток» «Чебурашка»
Поэтичная притча из жизни российских криминальных элементов: группа «Кровосток» чуть-чуть заигрывает с новой школой здешнего рэпа, но в целом не меняется. Что, наверное, и правильно — окружающая жизнь, кажется, все больше подстраивается к их жестоким романсам; как принято говорить в таких случаях, вечер в хату.
Внимание! В этой песне есть мат. Если вас он оскорбляет, переходите к следующей.
Слушать новый альбом «Кровостока» «ЧБ» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Chvrches «Never Say Die»
Кажется, в наших плейлистах появляется каждая новая песня британцев Chvrches, но что поделать. Торжественная вещь, которая блестяще выполняет один из главных заветов поп-музыки, — ласкает и жалит одновременно. Лозунг, высказанный в припеве, трудно не ассоциировать с обстоятельствами этой недели; можно и расплакаться.
«Самое большое простое число» и Томас Мраз «Друг»
На новом альбоме неутомимой группы Кирилла Иванова «Самое большое простое число» куча бойких шлягеров — но до них вы доберетесь и сами. Мы же выделим самый неожиданный дуэт на пластинке: тягучее цифровое регги с бенефисом Томаса Мраза, артиста лейбла Оксимирона и самого интересного голоса российского альтернативного Rʼn'B. Он вступает во второй половине песни — и отправляет ее в какие-то космические дали.
Слушать новый альбом «СБПЧ» «Мы не спали, мы снились» целиком: «ВКонтакте»
Czarface и МФ Дум «Bomb Thrown»
Смешной кукольный клип на ударную совместную вещь связанной с Wu-Tang Clan группы Czarface и суперзвезды альтернативного хип-хопа МФ Дума. Никакой новой школы, никакого трэпа; вместо них — прицельное сэмплирование забытых пластинок и словесная эквилибристика. Такого умного во всех отношениях (что по музыке, что по рифмам) хип-хопа сейчас не хватает при всем многообразии жанра; эта пластинка неплохо заполняет пробел.
Слушать альбом «Czarface Meets Metal Face» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Cream Soda «Хэдшот»
Гуттаперчевый диско-поп для танцев в модной одежде: очередные талантливые выпускники лейбла Ивана Дорна Masterskaya. Название не врет — в больших дозах такая музыка бывает слишком приторной; в малых способна украсить собой любой праздник.
Слушать новый альбом Cream Soda «Красиво» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Фрэнки Космос «Jesse»
Еще одна хорошая американская девушка с электрогитарой: маленькая и пронзительная музыка о больших чувствах плюс клип, остроумно пародирующий видеоблогеров-изобретателей.
Слушать новый альбом Фрэнки Космос «Vessel» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
«Адвокаты» «Валет»
Как мы уже сообщали, «Адвокаты» — новый проект лидера распавшейся группы Dzierzynski Bitz. У «Адвокатов» вежливое советское ретро соединено с современными реалиями: поют здесь примерно о том же, о чем Элджей, но гораздо грациознее и деликатнее; играют в основном на синтезаторах. Наверное, какую-то такую музыку исполнял бы главный герой фильма «Асса», если бы его снимали сейчас.
Слушать первый альбом «Адвокатов» «23:45» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
«Ритуальные услуги» «Обратно»
Новые выдвиженки лейбла, который дал нам певицу Гречку. «Ритуальным услугам» такой шум, конечно, не светит, для этого тут все слишком аскетично. Однако пропускать их совсем все же не стоит — особенно эту очень петербургскую песню, в которой неожиданно сходятся эстетики групп «Колибри» и «Лемондэй». И правда — зачем нужна любовь, когда есть выпить?
Слушать альбом «Ритуальных услуг» «Турбулентность» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»