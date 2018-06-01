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Вышел новый альбом Канье Уэста «Ye». Послушайте его прямо сейчас
Рэпер Канье Уэст выпустил восьмой альбом «Ye». Послушать его можно в Apple Music, на «Яндекс. Музыке», в Google Play Music и на Spotify.
В «Ye» вошли семь треков, которые в сумме длятся 23 минуты.
Канье Уэст устроил премьеру нового альбома в ущелье в штате Вайоминг, куда он свез журналистов, музыкантов и звезд. Поклонники музыканта могли послушать «Ye» в прямой трансляции — но первый час в ней показывали лишь лошадей, гуляющих вокруг костра.
Как сообщила жена Уэста Ким Кардашьян, обложку альбома рэпер сфотографировал на айфон по пути на премьерную вечеринку.
Канье Уэст — один из самых известных музыкантов XXI века. Он получил 21 премию «Грэмми».
В начале мая 2018 года Уэст заявил, что рабство могло быть осознанным выбором людей, попадавших в него. Из-за этого музыканта много критиковали. В треке «Wouldnʼt Leave» в новом альбоме рэпер упомянул этот эпизод.