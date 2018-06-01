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Вышел новый альбом Канье Уэста «Ye». Послушайте его прямо сейчас

Meduza
12:25, 1 июня 2018

Рэпер Канье Уэст выпустил восьмой альбом «Ye». Послушать его можно в Apple Music, на «Яндекс. Музыке», в Google Play Music и на Spotify.

В «Ye» вошли семь треков, которые в сумме длятся 23 минуты.

Канье Уэст устроил премьеру нового альбома в ущелье в штате Вайоминг, куда он свез журналистов, музыкантов и звезд. Поклонники музыканта могли послушать «Ye» в прямой трансляции — но первый час в ней показывали лишь лошадей, гуляющих вокруг костра.

Как сообщила жена Уэста Ким Кардашьян, обложку альбома рэпер сфотографировал на айфон по пути на премьерную вечеринку.

Канье Уэст перед выходом альбома

Канье Уэст — один из самых известных музыкантов XXI века. Он получил 21 премию «Грэмми».
В начале мая 2018 года Уэст заявил, что рабство могло быть осознанным выбором людей, попадавших в него. Из-за этого музыканта много критиковали. В треке «Wouldnʼt Leave» в новом альбоме рэпер упомянул этот эпизод.
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