Вышел новый альбом Канье Уэста «Ye». Послушайте его прямо сейчас

Рэпер Канье Уэст выпустил восьмой альбом «Ye». Послушать его можно в Apple Music, на «Яндекс. Музыке», в Google Play Music и на Spotify.

В «Ye» вошли семь треков, которые в сумме длятся 23 минуты.

Канье Уэст устроил премьеру нового альбома в ущелье в штате Вайоминг, куда он свез журналистов, музыкантов и звезд. Поклонники музыканта могли послушать «Ye» в прямой трансляции — но первый час в ней показывали лишь лошадей, гуляющих вокруг костра.

Как сообщила жена Уэста Ким Кардашьян, обложку альбома рэпер сфотографировал на айфон по пути на премьерную вечеринку.