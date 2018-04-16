Гоша Рубчинский нарисовал Канье Уэсту эскиз татуировки. Это надпись готовым шрифтом

Рэпер Канье Уэст опубликовал в своем твиттере эскиз будущей татуировки, которую он планирует сделать на шее. Надпись Saint West (Сэйнт Уэст — сын Канье и Ким Кардашьян) сделал российский дизайнер Гоша Рубчинский.

I asked my friend to design this neck tat for me pic.twitter.com/io0HUEDuWi — KANYE WEST (@kanyewest) April 16, 2018

Рубчинский прислал Канье два варианта надписи. Второй выглядит вот так:

Подписчики рэпера выяснили, что дизайнер использовал готовые шрифты. Надпись, которая похожа на логотип блэк-метал группы, сделана шрифтом Art Dystopia.

Во втором эскизе, судя по всему, использовался шрифт Izhitsa, который Рубчинский немного изменил.

Год назад Уэст удалил свой аккаунт в твиттере, на который было подписано более трех миллионов человек. После восстановления твиттера рэпер показал эскиз татуировки, а также прототипы кроссовок и ботинок из своей коллекции одежды Yeezy.