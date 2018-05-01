«Добро пожаловать в Канье Вестворлд»: твиты рэпера превратили в сценарий для очень страшной серии «Мира Дикого Запада»

Канье Уэст вернулся в твиттер после перерыва в год, и многих это тревожит: рэпер пишет очень странные вещи. Он то хорош в игре в настольный теннис, то хочет встретиться с главой Apple Тимом Куком и поделиться с ним «идеями», то хвалит президента США Дональда Трампа.

never a master. Always a student. — KANYE WEST (@kanyewest) April 24, 2018

Телеведущий Джеймс Корден снялся в небольшой пародии на сериал «Мир Дикого Запада», в которой все роботы в баре произносят фразы из твитов Уэста. В конце ролика в бар входит Человек в черном и объясняет испуганному Кордену: «Кажется, ты встретился с местными. Добро пожаловать в Канье Вестворлд»