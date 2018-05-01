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«Добро пожаловать в Канье Вестворлд»: твиты рэпера превратили в сценарий для очень страшной серии «Мира Дикого Запада»

Meduza
10:42, 1 мая 2018

Канье Уэст вернулся в твиттер после перерыва в год, и многих это тревожит: рэпер пишет очень странные вещи. Он то хорош в игре в настольный теннис, то хочет встретиться с главой Apple Тимом Куком и поделиться с ним «идеями», то хвалит президента США Дональда Трампа.

«Никогда не мастер. Всегда ученик»

Телеведущий Джеймс Корден снялся в небольшой пародии на сериал «Мир Дикого Запада», в которой все роботы в баре произносят фразы из твитов Уэста. В конце ролика в бар входит Человек в черном и объясняет испуганному Кордену: «Кажется, ты встретился с местными. Добро пожаловать в Канье Вестворлд»

Сбой в Канье Вестворлде
The Late Late Show with James Corden
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