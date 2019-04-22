Зрителям Coachella показали таинственную воскресную службу Канье Уэста. Смотреть пришлось через дверной глазок (или втулку?)

Рэпер Канье Уэст уже несколько месяцев проводит мероприятия, называемые «воскресной службой». На них музыкант молится и вместе с хором исполняет свои песни с религиозными мотивами — например, «Jesus Walks» или «Father Stretch My Hands, Pt. 1».

Попасть на выступления Канье Уэста очень трудно, туда пускают только по приглашениям. Посетителей заставляют подписывать соглашение о неразглашении — участникам запрещено обсуждать мероприятие с прессой. Поэтому о том, что происходит на службах Уэста, известно в основном из обрывочных записей прошедших выступлений (видимо, инстаграмом пользоваться разрешено).

Судя по всему, место проведения служб меняется от недели к неделе. Уэст выступал в своей калифорнийской домашней студии и напротив штаб-квартиры Adidas в Портленде. Также в соцсетях можно найти записи с воскресной службы на борту самолета.

На Пасху Канье Уэст проводил воскресную службу на музыкальном фестивале Coachella. Это значило, что его выступление будут транслировать на ютьюб. Многим не терпелось посмотреть на загадочное мероприятие. Но зрителям в интернете пришлось довольствоваться «урезанной» версией с эффектом дверного глазка. Вот как это выглядело:

Как отреагировали пользователи? Наделали мемов!

Полную версию воскресной службы можно посмотреть здесь.

Фото в анонсе: Rich Fury / Coachella / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA