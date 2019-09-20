Канье Уэст впервые возглавил рейтинг Forbes самых высокооплачиваемых рэперов. Все благодаря кроссовкам Yeezy

Американский рэпер Канье Уэст стал самым высокооплачиваемым хип-хоп артистом в мире по версии Forbes. В 2019 году он заработал 150 миллионов долларов, выпустив совместно с Adidas коллекцию спортивной обуви Yeezy.

Уэст впервые в своей карьере возглавил соответствующий ежегодный рейтинг Forbes. Прошлогодний лидер Jay-Z сместился на второе место — за отчетный период он заработал 81 миллион долларов.

На третьей строчке — канадский рэпер Дрейк (75 миллионов долларов). В первой десятке также оказались Дидди, Трэвис Скотт, Эминем, DJ Khaled, Кендрик Ламар, Migos и Дональд Гловер (Чайлдиш Гамбино).