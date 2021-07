Все: приходят на мероприятия в защитных масках. Канье Уэст: приходит на модный показ в глухой балаклаве

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

7 июля в Париже состоялся показ модного дома Balenciaga. Среди гостей шоу были замечены модель Белла Хадид, главный редактор американского Vogue Анна Винтур и семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон. А также рэпер Lil Baby и баскетболист Джеймс Харден. А еще — рэпер (и дизайнер) Канье Уэст.

Обновлено. В первоначальной версии текста мы написали, что на показ пришел рэпер DaBaby — хотя это был, конечно же, Lil Baby. Приносим извинения обоим музыкантам и читателям.

Фотографии Канье опубликовало в своем инстаграме издание Business of Fashion. О том, что на фото именно он, можно догадаться по одежде, поскольку лицо музыканта закрыто балаклавой с изображением пумы (а может быть пантеры). Причем так, что не до конца понятно, видит ли сам Канье хоть что-то.

Также на модели:

дутая куртка из коллаборации бренда музыканта YEEZY и Gap (впервые ее представили в синем цвете);

кроссовки Adidas YEEZY Foam Runner — в сочетании с носками от Nike.

Судя по комментариям, именно последнее обстоятельство возмутило подписчиков Business of Fashion сильнее всего. Впрочем, были и те, кто справедливо сомневался, действительно ли это Канье Уэст. Вот так выглядит один из реплаев к твиту модного критика The New York Times Ванессы Фридман:

«Вы уверены, то это Канье? Вполне может быть, что это уборщик»

Но нас с вами не проведешь, да?

Кстати, трансляцию прошедшего показа можно посмотреть здесь.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег