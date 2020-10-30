Канье Уэст подарил Ким Кардашьян голограмму ее отца. Угадайте, кого голограмма назвала «самым-самым-самым-самым-самым-самым гениальным» мужчиной

Одним из гостей на 40-летнем юбилее Ким Кардашьян стал… ее умерший 17 лет назад отец! Это подарок жене от Канье Уэста: он «воскресил» Роберта Кардашьяна в виде трехмерной голограммы.

Голографический Кардашьян произнес проникновенную речь о том, как он гордится дочерью и тем, чего она добилась к 40 годам, а также тем, как она поддерживает Армению. Он также обращается к совместным воспоминаниям из детства Ким. Но больше всего голографический Роберт Кардашьян рад ее счастью в личной жизни. Особенно тому, как ей повезло с мужем.

«Самое замечательное, что я увидел — это то, как растет твоя семья, — говорит голографический отец Ким. — Ты замужем за самым-самым-самым-самым-самым (5 раз! — прим. „Медузы“) гениальным мужчиной во всем мире, Канье Уэстом. И ты самая-самая-самая-самая (4 раза 🤔) замечательная мама для своих четверых прекрасных детей. И они идеальны».

Почему дочь Кардашьяна «самая» всего четыре раза, а зять — целых пять, так и осталось загадкой. Вероятно, Канье участвовал в написании речи.

«Роберт Кардашьян смотрит, как Канье заставляет его голограмму называть его „самым-самым-самым-самым-самым гениальным человеком на свете“»

«Ору над Канье, который вписал в речь для привидения мертвого отца своей жены строчку „ты замужем за самым-самым-самым-самым-самым гениальным мужчиной во всем мире“».