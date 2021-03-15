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Канье Уэст помочился на статуэтку «Грэмми». А полгода спустя ему вручили еще одну
Источник: Meduza
Американский рэпер Канье Уэст получил премию «Грэмми» за лучший современный христианский музыкальный альбом. Победу ему принесла выпущенная в 2019 году пластинка «Jesus Is King». В ее записи участвовал церковный хор, с которым Уэст проводил воскресные службы.
Что в этом такого? Да ничего! Кроме того, что Уэст в сентябре 2020 года опубликовал ролик, в котором мочится на статуэтку «Грэмми» — и, несмотря на это, все равно победил. Рэперу (а заодно и устроителям церемонии) припомнили это видео.