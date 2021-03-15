Канье Уэст помочился на статуэтку «Грэмми». А полгода спустя ему вручили еще одну

Американский рэпер Канье Уэст получил премию «Грэмми» за лучший современный христианский музыкальный альбом. Победу ему принесла выпущенная в 2019 году пластинка «Jesus Is King». В ее записи участвовал церковный хор, с которым Уэст проводил воскресные службы.

Что в этом такого? Да ничего! Кроме того, что Уэст в сентябре 2020 года опубликовал ролик, в котором мочится на статуэтку «Грэмми» — и, несмотря на это, все равно победил. Рэперу (а заодно и устроителям церемонии) припомнили это видео.

Как это было

Мы спрятали это видео, потому что не всем захочется смотреть на разгневанного Канье Уэста Все равно хочу увидеть! «Поверьте мне… Я НЕ ОСТАНОВЛЮСЬ»

Что пишут в твиттере об очередной победе Уэста

«Канье Уэст — единственный музыкант, который помочился на статуэтку „Грэмми“ и шесть месяцев спустя выиграл еще одну»

«Канье Уэст // „Грэмми“»

«Канье помочится и на эту [статуэтку] — и все равно заявит свою пластинку на следующий год»

«Канье Уэст засунул статуэтку „Грэмми“ в унитаз, помочился на нее, снял это на видео и выложил в сеть… а в следующем году выиграл „Грэмми“»

«Канье Уэст засунул „Грэмми“ в унитаз и помочился на нее — и ему все равно вручили еще одну награду. Тем временем Уикенд захотел выступить на Супербоуле — и его оставили без номинаций. Лол, очень интересная политика»

Другие победители «Грэмми» в 2021 году

Победителями «Грэмми» стали Билли Айлиш, Тейлор Свифт и диджей Иманбек из Казахстана

Другие победители «Грэмми» в 2021 году

Победителями «Грэмми» стали Билли Айлиш, Тейлор Свифт и диджей Иманбек из Казахстана