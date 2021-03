Победителями «Грэмми» стали Билли Айлиш, Тейлор Свифт и диджей Иманбек из Казахстана

В Лос-Анджелесе прошла 63-я церемония вручения премии «Грэмми» Национальной академии искусства и науки звукозаписи США.

В 2021 году награды во всех четырех главных номинациях взяли женщины. В номинации «Запись года» победила Билли Айлиш с песней «Everything I Wanted». Еще один граммофон достался певице за лучшую песню к фильму — заглавную тему еще не вышедшей картины о Джеймсе Бонде «No Time to Die» («Не время умирать»).

«Everything I Wanted» — запись года по версии «Грэмми»

В номинации «Альбом года» победила Тейлор Свифт с пластинкой «Folklore», записанной на карантине. Певица стала первой женщиной в истории, чьи записи трижды признавались альбомами года на «Грэмми».

Вручение премии за альбом года

«Песней года» стала композиция «I Canʼt Breathe» рэп-исполнительницы H.E.R. (настоящее имя — Габриэлла Сармиенто Уилсон). Песня посвящена памяти афроамериканца Джорджа Флойда, гибель которого спровоцировала серию протестных акций против расизма и полицейского произвола в США.

«I Canʼt Breathe» — песня года

Лучшим новым артистом признана Megan Thee Stallion (настоящее имя — Меган Джовон Рут Пит).

Певица Бейонсе, лидировавшая по числу номинаций, получила премии за «Лучшее R&B-исполнение» («Black Parade») и «Лучшее видео» («Brown Skin Girl»). Также ее дуэт с Megan Thee Stallion «Savage» первенствовал в номинациях «Лучшая рэп-песня» и «Лучшее рэп-исполнение». Таким образом, за свою карьеру Бейонсе получила уже 28 «Грэмми», что является рекордом среди женщин за всю историю премии.

А вот кто победил в других основных номинациях.

Поп

Лучшее поп-исполнение — Гарри Стайлз «Watermelon Sugar»

Лучший поп-дуэт — Леди Гага и Ариана Гранде «Rain On Me»

Лучший поп-альбом — Дуа Липа «Future Nostalgia»

Выступление Дуа Липы на премии «Грэмми»

Электронная музыка

Лучшая танцевальная запись — Kaytranada «10%»

Лучший танцевальный альбом — Kaytranada «Bubba»

Рок

Лучшее рок-исполнение — Фиона Эпл «Shameika»

Лучшая рок-песня — Бриттани Ховард «Stay High»

Лучший рок-альбом — The Strokes «The New Abnormal»

Лучший альтернативный альбом — Фиона Эпл «Fetch The Bolt Cutters»

Лучшее метал-исполнение — Body Count «Bum-Rush»

«Shameika» — лучшее рок-исполнение

Рэп

Лучший рэп-альбом — Nas «Kingʼs Disease»

Лучшая рэп-песня — Megan Thee Stallion и Бейонсе «Savage»

Лучшее рэп-исполнение — Megan Thee Stallion и Бейонсе «Savage»

Megan Thee Stallion и Бейонсе получают награду за лучшую рэп-песню

Американский пианист Чик Кориа получил посмертно две «Грэмми» в джазовых номинациях: «Лучшее импровизационное джазовое соло» («All Blues») и «Лучший джазовый инструментальный альбом» («Trilogy 2»).

Канье Уэст удостоился награды в номинации «Лучший современный христианский музыкальный альбом» за пластинку «Jesus Is King».

Автором лучшего оригинального саундтрека стала Хильдур Гуднадоттир (фильм «Джокер»), лучшим саундтреком-компиляцией назван «Кролик Джоджо».

Иманбек Зейкенов, он же DJ Imanbek, стал первым в истории музыкантом из Казахстана, удостоенным премии «Грэмми». Он выиграл граммофон в номинации «Лучший ремикс».

Победитель «Грэмми» — ремикс Иманбека на трек «Roses» SAINt JHN SAINt JHN

Иманбек Зейкенов получает «Грэмми»

Двое россиян, номинировавшихся на «Грэмми» в 2021 году, остались без наград в своих категориях. Пианист Даниил Трифонов уступил победу в номинации «Лучшее классическое инструментальное соло» Кириллу Герштейну («Adès: Concerto for Piano and Orchestra»), а дирижер Максим Емельянычев проиграл в номинации «Лучшая оперная запись» Дэвиду Робертсону («Gershwin: Porgy And Bess»).