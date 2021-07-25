Канье Уэст поселился на стадионе в Атланте, чтобы доделать там свой новый альбом Но вместо этого он теперь смотрит футбол!
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Мы уже привыкли к тому, что Канье Уэст срывает дедлайны, ведь выход своего предыдущего альбома «Jesus is King» он переносил несколько раз в самый последний момент. 23 июля в стриминговых сервисах должна была появиться его следующая пластинка «Donda», но этого так и не произошло — тут Канье нас ничем не удивил.
Справедливости ради стоит сказать, что в этот раз музыкант отнесся к делу более ответственно — в назначенный день прошла презентация альбома на стадионе Mercedes-Benz в Атланте, концерт показывал Apple Music. «Весь перформанс — одинокий Канье на огромном поле, застеленном специальным покрытием для проектора. Он бегал, делал странные движения, стоял на коленях, плакал, приветствовал публику, а на нем была одежда из невышедшей коллекции Yeezy x Gap и полупрозрачная темная маска», — описывает шоу телеграм-канал «Тихое место».
Среди зрителей была бывшая жена Канье Уэста Ким Кардашьян, рэпер Рик Росс, а в самом финале концерта прозвучал голос Джей Зи. После презентации представители Канье объявили, что выход альбома переносится на 6 августа.
Гости разошлись с вечеринки, а вот сам Канье остался — жить на стадионе до тех пор, пока он не завершит «Donda», сообщает TMZ. Издание уточняет, что Канье построил студию и необходимые ему жилые помещения — и даже пригласил туда на работу личного повара.
24 июля Уэста заметили на футбольном матче «Атланта Юнайтед» — «Коламбус Крю». Он вышел к болельщикам на трибуну и даже выложил видео с ними в свой инстаграм.
Что ж, надеемся, что футбол по соседству не будет сильно отвлекать Канье — и мы услышим его альбом 6 августа!