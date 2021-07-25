Канье Уэст поселился на стадионе в Атланте, чтобы доделать там свой новый альбом Но вместо этого он теперь смотрит футбол!

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Мы уже привыкли к тому, что Канье Уэст срывает дедлайны, ведь выход своего предыдущего альбома «Jesus is King» он переносил несколько раз в самый последний момент. 23 июля в стриминговых сервисах должна была появиться его следующая пластинка «Donda», но этого так и не произошло — тут Канье нас ничем не удивил.

Справедливости ради стоит сказать, что в этот раз музыкант отнесся к делу более ответственно — в назначенный день прошла презентация альбома на стадионе Mercedes-Benz в Атланте, концерт показывал Apple Music. «Весь перформанс — одинокий Канье на огромном поле, застеленном специальным покрытием для проектора. Он бегал, делал странные движения, стоял на коленях, плакал, приветствовал публику, а на нем была одежда из невышедшей коллекции Yeezy x Gap и полупрозрачная темная маска», — описывает шоу телеграм-канал «Тихое место».

Среди зрителей была бывшая жена Канье Уэста Ким Кардашьян, рэпер Рик Росс, а в самом финале концерта прозвучал голос Джей Зи. После презентации представители Канье объявили, что выход альбома переносится на 6 августа.

Гости разошлись с вечеринки, а вот сам Канье остался — жить на стадионе до тех пор, пока он не завершит «Donda», сообщает TMZ. Издание уточняет, что Канье построил студию и необходимые ему жилые помещения — и даже пригласил туда на работу личного повара.

24 июля Уэста заметили на футбольном матче «Атланта Юнайтед» — «Коламбус Крю». Он вышел к болельщикам на трибуну и даже выложил видео с ними в свой инстаграм.

Да, это был Канье на трибуне болельщиков «Атланты Юнайтед» прямо сейчас! Он пробыл там всего секунд 30.

Что ж, надеемся, что футбол по соседству не будет сильно отвлекать Канье — и мы услышим его альбом 6 августа!

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