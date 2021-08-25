Канье Уэст… (ой, простите) Йе представил колонку для создания ремиксов. Она выйдет тогда же, когда и его новый альбом ¯\_(ツ)_/¯

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Американский рэпер Канье Уэст, попросивший называть его просто Йе, представил аудиоколонку Donda Stem Player, которая позволяет сделать ремикс звучащей песни. Устройство разработали компания Kano, занимающаяся электроникой, и бренд артиста West Yeezy Tech.

Выглядит как шайба

Колонка может изолировать части песен, управляя вокалом, ударными, басом и сэмплами, а также добавлять эффекты. Для управления используют четыре сенсорных полоски.

Вот как это работает

Корпус колонки выполнен «из мягкой кожи, смешанной с силиконом», сказано на сайте Stem Player. Устройство поддерживает Bluetooth, также к нему можно подключить наушники. Колонка получила восемь гигабайт встроенной памяти, она поддерживает множество музыкальных форматов, в том числе AIFF, AAC, FLAC, MP3, WAV.

Ожидается, что колонка поступит в продажу в США и Великобритании по цене 200 долларов одновременно со следующим альбомом Канье Уэста «Donda». Релиз новой пластинки рэпера в iTunes Store намечен на 29 августа. Хотя изначально планировалось, что альбом выйдет 23 июля.

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