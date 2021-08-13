Канье Уэст так и не выпустил новый альбом. Из-за этого природа настолько очистилась, что рэп стал читать Филипп Киркоров

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Каждую пятницу одно и то же: мы ждем новый альбом Канье Уэста, а его все нет и нет. Филипп Киркоров, которого вряд ли ожидаешь увидеть в одном предложении с Канье, видимо, тоже устал ждать выхода «Donda». И потому взял да анонсировал свой рэп-альбом — и это после того, как певца выгнали из «Антихайпа».

Philipp Kirkorov — Topic

По крайней мере, музыкант читает об этом в новом сингле, недвусмысленно озаглавленном «Yeezy» (так же называется бренд одежды и обуви Канье Уэста). Собственно, на обложке Киркоров как раз хвастается новыми кроссовками Yeezy Boost и упоминает их в тексте.

В «Yeezy» певец гордится тем, что он как Эмси Хаммер, у него новый «Хаммер» и дом в Майами. И вообще, он «35 лет в шоубизе», это для него «изи». Киркоров даже обвиняет других рэперов в том, что те воруют флоу у «короля попа».

Уж не знаем, шутка это или нет. Знаем одно: рэп-альбом Киркорова явно выйдет раньше, чем «Donda» Канье Уэста.

Бонус!

Просто оставим это здесь.

How Do You Do Fellow Kids? — 30 Rock 30 Rock Official

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег

Фото в анонсе: Вячеслав Прокофьев / ТАСС