Канье Уэст решил официально сменить имя. Он хочет, чтобы его называли просто Йе

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Американский музыкант Канье Уэст подал в суд Лос-Анджелеса документы о смене имени по «личным причинам», пишут Associated Press, People и TMZ.

Канье Уэст хочет сменить имя на Йе — без фамилии.

Музыкант подал запрос о смене имени 11 августа. Его должен одобрить судья. В Калифорнии суд практически всегда одобряет такие запросы — за исключением случаев, когда есть обоснованные подозрения, что смена имени нужна для совершения мошенничества, пишет TMZ.

В 2018 году Канье Уэст выпустил альбом, который назывался «Йе» («Ye»). Вскоре после этого он заявил, что меняет имя на Йе, но сделал это только в соцсетях. Артист заявил, что Йе — это не только часть его имени Канье, но и самое часто встречающееся слово в Библии, обозначающее «ты».

О смене имени Канье Уэста стало известно перед релизом его нового альбома «Donda», который уже несколько раз откладывался. Его менеджер заверил, что альбом будет выпущен после третьей презентации, которая пройдет 26 августа на стадионе в Чикаго. Первые две презентации были организованы на стадионе в Атланте.

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