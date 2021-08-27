Если и срывать дедлайны, то красиво: Канье Уэст поджег себя и еще раз женился на Ким Кардашьян во время (очередной) презентации «Donda». Альбома так и нет

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Наша команда биг дата проанализировала творческую активность рэпера Канье Уэста (то есть мистера Йе), который вот уже несколько месяцев обещает выпустить новый альбом «Donda». Но пусть цифры скажут все за себя.

Презентаций «Donda» проведено: три (3)

Аудиоколонок, позволяющих делать ремиксы песен с «Donda», представлено: одна (1)

Альбомов выпущено: ноль (0!!!)

Ловко Йе это придумал, мы даже сначала не поняли! Впрочем, нужно признать, Уэст все же без дела не сидит. На одной из презентаций (вернее, вечеринок с публичным прослушиванием альбома) рэпер буквально вознесся в небо.

А на третьей презентации, прошедшей 26 августа в Чикаго на стадионе Soldier Field, музыкант построил копию дома, где жил в детстве, а затем поджег себя.

Ах да, прямо на сцене рэпер еще раз женился на Ким Кардашьян…

Модель и бывшая жена Йе вышла на сцену в свадебном платье, из-за чего фанаты заговорили о воссоединении пары. Со сцены они ушли вместе. Кроме того, презентацию посетили Мэрилин Мэнсон и рэпер DaBaby.

Даже не знаем, можно ли быть в чем-то уверенным, говоря о Уэсте и «Donda»… Но осторожно сообщим: менеджер музыканта пообещал, что альбом выйдет на следующий день после презентации в Чикаго. Ну ладно, ждем (а что еще остается!).

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