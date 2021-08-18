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И снова с вами в эфире музыкальный марафон «Агенты лета». Каждый будний день в течение всего лета 2021 года на сайте вашего любимого издания-«иноагента» — премьеры, специальные выступления и обращения музыкантов о ситуации с независимыми СМИ в России. Поддержать «Медузу», оформив разовое или регулярное пожертвование, можно тут.

Одна из нехитрых, но крайне приятных мыслей, к которым мы пришли по ходу этого марафона — (взаимо)поддержка работает. «Медуза» всегда с жадным интересом ищет и открывает новую хорошую музыку, независимо от того, кто ее делает — уже популярные или еще не раскрученные артисты. Музыканты чутко на это реагируют и охотно откликаются в ответ, зачастую по собственной инициативе. Поверьте, это дорогого стоит.

Сегодня в гостях у «Агентов лета» московская группа «Андреграунд», исполняющая яркий нео-соул (в музыкальных обзорах мы сравнивали их с Jamiroquai). Специально для марафона лидер коллектива Андрей Джиджиков записал акустическую версию песни «Два героя» — это заглавный трек с недавнего мини-альбома «Андреграунда». Его концертная презентация состоится 15 сентября в клубе «16 тонн».

Андрей Джиджиков

Спасательное одеяло на фоне моего видео выбрано не случайно — удивительно красивая вещь с благородным назначением, которую используют в экстренных ситуациях. Очень символично в данной ситуации, если говорить о редакции и людях, которые оказывают поддержку, так сказать, показывают свою внутреннюю красоту словом и делом.

Для меня «Медуза» была, есть и будет главным новостным изданием, которое неоднократно оказывало поддержку группе «Андреграунд».

На первый взгляд лирика песни «Два героя» может создать впечатление борьбы, но на самом деле я хотел показать, что желание быть рядом с любимым сильнее любых невзгод и обстоятельств.

Уважаемая «Медуза», спасибо за твой характер и бесстрашие.

Meduza

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