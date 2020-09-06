шапито

Хаски, Трики, «Буерак», «Андреграунд» и Елена Темникова «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Источник: Meduza

Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем кратко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. Эта неделя выдалась не слишком богатой на громкие новинки, но среди релизов можно выделить печальный альбом Трики, первый за год трек Хаски и бодрые пластинки «Буерака» и «Андреграунда». Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music, «Яндекс.Музыке» и Spotify.