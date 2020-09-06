Хаски, Трики, «Буерак», «Андреграунд» и Елена Темникова «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем кратко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. Эта неделя выдалась не слишком богатой на громкие новинки, но среди релизов можно выделить печальный альбом Трики, первый за год трек Хаски и бодрые пластинки «Буерака» и «Андреграунда». Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music, «Яндекс.Музыке» и Spotify.
Хаски «Аферист»
Стартуя пушкинской строчкой, аферист проходит через всевозможные круги ада и оканчивает свой путь в «концлагере, полном наркоты». Признаться, не самый впечатляющий трек Дмитрия Кузнецова. Больше шума на днях наделало сообщение о съемках нового клипа (на эту песню или нет, непонятно) — с манекенами в полиэтиленовых мешках, висящих на фасаде московской больницы.
Внимание. В этой песне есть мат. Если для вас это неприемлемо, не слушайте ее.
Трики «Thinking Of»
На своем 14-м альбоме один из отцов трип-хопа, вернувшись после продолжительного молчания, еще более мрачен, чем обычно — Трики оплакивает дочь, год назад покончившую с собой из-за депрессии. Словно бы не в силах передать всю глубину горечи и скорби словами, музыкант доверяет их своей новой музе — польской певице Марте Злаковской.
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«Буерак» «Сердца не принимают карты»
Модный дуэт из Новосибирска на пятом альбоме решил искренне (насколько в их случае это возможно) высказаться о любви. В этом треке случился словно бы вольный русскоязычный кавер на битловскую «Canʼt Buy Me Love» в исполнении New Order.
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Деклан Маккенна «Rapture»
Британский поп-вундеркинд успешно возрождает глэм и буги эпохи Боуи и Болана. Воистину — цитировать золотые 1960-е и 1970-е можно бесконечно.
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«Андреграунд» «Насочинял»
Московская молодая гвардия соула и фанка имени Джамироквая. Грамотно сконструированная и лихо сыгранная поп-музыка без излишнего гламура, которую не портят изредка проскакивающие легкие несуразности в текстах.
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Sunsay «Молодая»
Андрей Запорожец жалуется, что «мир тюрьма» и «пора нам тут что-то менять» — под не устаревающий ретрозвук, как на последнем альбоме Майкла Кивануки. Песни перемен никогда не выходят из тренда.
Елена Темникова «Фаталити»
Убойный хук «фаталити — фата летит» — что для дискотек, что для мортал комбата.
Arab Strap «The Turning of Our Bones»
Культовый шотландский инди-дуэт воскрешает себя из мертвых первым за 15 лет треком — монументально и иронично под кадры из старых фильмов ужасов.
polnalyubvi «Кометы»
20-летняя петербургская «нимфа» Марина Демещенко бродит по лесу и томно поет — в меру лирично, в меру мистично.
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«Источник» и «Тима ищет свет» «Капли крови»
Невероятно, но рэп без флекса, мата, трэпа все-таки существует!