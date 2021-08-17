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Музыкальный марафон «Агенты лета» в поддержку «Медузы» продолжается уже третий месяц подряд. Все лето по будням у нас на сайте — премьеры, специальные выступления и обращения артистов по поводу ситуации с независимыми СМИ в России. Помочь «Медузе», оформив пожертвование (лучше всего — регулярное), можно тут.

К марафону присоединяется наш друг и сосед по Риге, один из самых известных театральных режиссеров Латвии Владислав Наставшев. В России он сотрудничает с московским «Гоголь-центром», Большим театром и пермской оперой. О его жизни и постановках мы подробно рассказывали в отдельном материале (который даже перевели на латышский язык).

Помимо театра Наставшев с большим успехом занимается музыкой. В ноябре 2020 года в дуэте с московским музыкантом и продюсером Иваном Лубенниковым (саунд-продюсер певицы Муси Тотибадзе и группы Elektromonteur) он записал альбом «Опять нам будет сладко», где стихи русских поэтов ХХ века были положены на модный синтипоп. Его премьера состоялась на «Медузе»; «Медуза» также — впервые в своей истории — выступила издателем этого альбома; он также вышел на виниле.

Сейчас Владислав Наставшев работает над новым песенным циклом — более камерным, на стихи латвийского поэта, участника группы «Орбита» (и тоже друга рижской части «Медузы») Семена Ханина. Одну из песен — красивую и грустную фортепианную балладу «Это было» — Наставшев дарит читателям «Медузы» в марафоне «Агенты лета».

Владислав Наставшев

Словосочетание «иностранный агент» для меня звучит как нечто вполне положительное. На ум приходят сразу и журнал «Иностранная литература», и «Иностранный корреспондент» Хичкока, и тот же агент Купер. Однако в случае «Медузы» это звучит как-то лево, и если уж выбирать, то «Медуза» явно звучит лучше, чем «иностранный агент», и попросту лучше без него. Я уверен, что после того, как эта песня прозвучит здесь, бирка тут же отвалится от «Медузы». А если нет — тем хуже для бирки.

Я сочинил целый цикл песен на слова Семена Ханина, поэта из Риги и моего хорошего друга. Вы можете послушать одну из песен этого цикла: в ней иронически обыгрывается ситуация сложностей во взаимоотношениях, невозможности объясниться, когда в голове прокручиваются разные варианты, но выхода, в общем-то, нет — потому что крутятся они, похоже, в одной голове. Хотя кто знает — может быть, они и будут услышаны. По крайней мере, вами-то уж точно.

Meduza

жизнь и искусство владислава наставшева

Гиперромантик Как устроена вселенная Владислава Наставшева — режиссера, перформера и композитора, который выпустил дебютный альбом «Опять нам будет сладко»

жизнь и искусство владислава наставшева

Гиперромантик Как устроена вселенная Владислава Наставшева — режиссера, перформера и композитора, который выпустил дебютный альбом «Опять нам будет сладко»

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Фото: Аня Мирошниченко для «Медузы»