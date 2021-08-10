«Медузу» часто сравнивают с агентом Купером… Хм-м, с чего бы это? Встречайте еще одно «иноагентское» украшение: серьгу от ювелирного бренда Aloha Gaia, вдохновленную «Твин Пиксом»

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Помните изящную подвеску от Avgvst jewelry с надписью «Иноагент»? Еще в середине мая основательница этой ювелирной компании Наталья Брянцева призвала других предпринимателей выпускать мерч в поддержку организаций, несправедливо объявленных в России «иностранными агентами» (их число, как вы и сами знаете, растет с каждым днем). «Если предметов с этим словом будет как можно больше, то негативный контекст, возможно, уменьшится, а „позорный“ статус — обесценится», — рассуждала Брянцева.

Вскоре к этой инициативе присоединился ювелирный бренд Aloha Gaia (да, российские ювелиры в 2021 году выступают мощно). Компания выпустила еще одно восхитительное «иноагентское» украшение. За ее основу дизайнеры Aloha Gaia взяли моносерьгу Cooper из лимитированной коллекции по мотивам «Твин Пикса» — с символикой, напоминающей об агенте Дейле Купере в исполнении Кайла Маклоклена.

На оригинальной моносерьге с одной стороны было выгравировано число 315 — это номер, в котором жил агент Купер, пока расследовал убийство Лоры Палмер. А с другой — надпись «Fire walk with me», подзаголовок фильма-приквела «Твин Пикса».

А поскольку «Медузу» в последнее время часто ассоциируют именно с агентом Купером (казалось бы, почему…), именно эту моносерьгу Aloha Gaia решили «иноагентски» переосмыслить.

«Aloha Gaia выступает за свободу выражения своего мнения, — заявили в компании. — Мы сами читаем „Медузу“ и не хотим, чтобы издание закрылось, потеряв всех рекламодателей из-за признания его СМИ — „иноагентом“. Поэтому мы решили создать украшение с надписью „Иноагент“, чтобы избавиться от негативной окраски этого термина».

Заказать моносерьгу «Иноагент» можно тут . Цена — 4 400 рублей.

Вся прибыль от продажи украшений «Иноагента» пойдет в поддержку «Медузы». Спасибо, Aloha Gaia! Вы просто супер 😍

П.С. Как говорил агент Купер, «в общем и целом, когда в тебя стреляют — это не так плохо, как я себе представлял».

Кто еще поддерживает «Медузу»

Все, что нужно знать о краудфандинговой кампании «Медузы». В одном материале Главные новости: мы все перезапустили; скоро будет мерч!

Кто еще поддерживает «Медузу»

Все, что нужно знать о краудфандинговой кампании «Медузы». В одном материале Главные новости: мы все перезапустили; скоро будет мерч!

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