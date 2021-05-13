Ювелирная компания Avgvst jewelry открыла предзаказ на изящные подвески с надписью «иноагент». Во-первых, это красиво. Во-вторых, это о-о-очень красиво!

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Ювелирная компания Avgvst jewelry из Екатеринбурга открыла предзаказ на подвески с надписью «Иноагент». Это акция в поддержку «Медузы» и Центра помощи жертвам домашнего насилия — обе организации в России объявлены «иностранными агентами». В компании Avgvst jewelry новости об этом приняли «близко к сердцу» — и решили что-то придумать.

В конце апреля основательница Avgvst jewelry Наталья Брянцева предложила выпустить мерч для «иноагентов». Уже через несколько дней в телеграме компании появилось голосование с пятью вариантами «иноагентских» подвесок. «Если предметов с этим словом будет как можно больше, то негативный контекст, возможно, уменьшится, а „позорный“ статус — обесценится», говорилось в посте.

В итоге подписчики Avgvst jewelry остановились на двух вариантах. Они и отправились в производство. Первый — короткая цепочка с буквами (стоит 7800 рублей), второй — серебряная бирка «иноагента», которую можно носить и как подвеску, и как серьгу (стоит 3800 рублей).

Заказать оба варианта можно здесь и здесь.

Прибыль от продажи подвесок Avgvst отправит своим «любимым „иноагентам“» — «Насилию.нет» и «Медузе».

Спасибо, Avgvst! ❤️

«Иноагентам» нужны свои атрибуты — чем больше их будет, тем моднее будет статус! Например, подвески — уже есть целых пять вариантов

Спасибо, Avgvst! ❤️

«Иноагентам» нужны свои атрибуты — чем больше их будет, тем моднее будет статус! Например, подвески — уже есть целых пять вариантов

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