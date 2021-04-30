Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?

Словосочетание «иностранный агент» в глазах многих людей имеет негативную окраску, но все можно изменить! Несколько дней назад, вскоре после того, как «иностранным агентом» объявили «Медузу», основатель ювелирного бренда Avgvst Наталья Брянцева предложила в своем инстаграме идею выпуска мерча с надписью «иноагент».

Что тогда? Да ничего. Просто все будут ходить иноагентами, статус как будто потеряет негативную окраску и обесценится. Никому от этого не легче. Но все равно солидарность.

Уже через несколько дней дизайнеры Avgvst представили целых пять вариантов подвески с надписью «иноагент». Они предложили своим подписчикам в телеграме проголосовать за лучший вариант, который запустят в производство.

Помимо этого, дизайнеры выложили в свободный доступ несколько вариантов мерча — худи, футболки, стикеры и чехлы для смартфонов — и предложили использовать их всем желающим.

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