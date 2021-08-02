Тату-мастер из Санкт-Петербурга устраивает онлайн-аукцион в поддержку «Медузы». Победителю набьют агента Купера с клеймом «иноагент»

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Иллюстратор и тату-мастер из Санкт-Петербурга Арина awaystland объявила о старте аукциона в поддержку «Медузы» и Центра помощи жертвам домашнего насилия « ».

Аукцион пройдет 3 августа в 12:00 по Москве в инстаграме Арины. Ставку можно будет сделать прямо в комментариях и таким образом побороться за право набить себе агента Купера из сериала «Твин Пикс» с надписью «Иноагент» (и чернильным сердечком!).

Начальная ставка — шесть тысяч рублей, минимальный шаг — 500 рублей. Для повышения ставки нужно в комментариях тегнуть предыдущего участника. В аукционе могут участвовать и те, кто не живет в Санкт-Петербурге, но может туда приехать в течение полугода. Вырученные деньги пойдут в поддержку «Медузы» и «Насилию.нет».

Арина так объяснила выбор агента Купера для эскиза в поддержку «иноагентов»: «Агент? Агент. Иностранный? Иностранный. 🇺🇸 Дейл Купер — моя первая ассоциация с этим словосочетанием, что совсем не подходит другим классным ребятам, которые теперь пишут огромный дисклеймер в каждом своем посте».

Спасибо, Арина, классный эскиз. Самим захотелось!

Кстати, оформить регулярный платеж «Медузе» можно тут. Это, конечно, не стильная татуировка, но тоже очень нам поможет.

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