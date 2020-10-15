В мае «Медуза» выпустила игру, в которой ловила читателей на слове: «Обещаем сейчас — выполняем потом». Игра случайным образом определяла, чем участники займутся после снятия ограничений из-за пандемии коронавируса. Варианты были самые разные: от пробежать голышом по полю до взять собаку из приюта. Честно говоря, мы не рассчитывали, что кто-то воспримет эту игру всерьез и действительно выполнит данные «Медузе» обещания. Мы ошибались.

Клинический психолог Екатерина Числова из города Кольчугино во Владимирской области пообещала «Медузе» набить татуировку.

«А почему бы и нет? Это первое, что выпало мне в той игре, а затем повторялось чаще всего. И я подумала, может, это намек», — рассказала Числова.

Девушка дождалась окончания карантина и в октябре отправилась в Санкт-Петербург, за 800 километров от дома, делать татуировку в местном тату-салоне. Там ей набили на лодыжке череп с кактусом и полумесяцем. По словам Числовой, определенного смысла в татуировку она не вкладывала: «Мне просто очень нравятся кактусы. Но один кактус выглядел бы слишком скучно. А на книжной полке у меня лежит модель черепа. Вот эскиз и сложился».

Числова выложила фотографию своей новой татуировки в твиттер. Тут-то ее и заметила «Медуза».

Тогда мы подумали и решили, что наверняка у нас есть и другие исполнительные читатели. Просто нам о них ничего неизвестно. Очень жаль!