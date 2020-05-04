игры

Когда закончится карантин, я обещаю… переночевать в офисе. Или пробежать голышом по полю? Ну, вы поняли: обещаем сейчас — выполняем потом

Говорят, что после майских праздников в некоторых регионах России начнут снимать ограничения, которые ввели в связи с коронавирусом (при соблюдении режима). Говорят, что жизнь после карантина изменится. Говорят, что свет в конце тоннеля уже виден и можно жить не только сегодняшним днем, а давать обещания на будущее. Давайте дадим себе обещание на будущее. А выполним, когда забудем о коронавирусе. Возможно, совсем скоро.

Начать игру