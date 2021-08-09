Не можете дождаться второго сезона «Ведьмака»? Мы тоже! Но ничего, скоро выйдет анимационный фильм про Весемира, наставника Геральта

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Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер анимационного фильма по вселенной «Ведьмака» с подзаголовком «Кошмар волка». Это приквел сериала с Генри Кавиллом.

Трейлер на русском

Netflix Russia

На английском

Netflix

В центре сюжета — молодой ведьмак Весемир, который через много лет станет наставником Геральта. Весемиру вместе с могущественной ведьмой Тетрой Гилкрест предстоит снять подозрения со своих соратников-ведьмаков и уничтожить монстров, вышедших на охоту. Ах да: в трейлере Весемир повторяет знаменитую сцену из третьей части игр про «Ведьмака» — и тоже плещется в ванне.

Над «Кошмаром волка» работала южнокорейская студия Studio Mir, занимавшаяся анимационным сериалом «Легенда о Корре».

Премьера анимационного фильма намечена на 23 августа.

Выход второго сезона сериала с Генри Кавиллом состоится 17 декабря.

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