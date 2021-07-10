Второй сезон «Ведьмака» выйдет 17 декабря. А уже сейчас можно посмотреть его трейлер

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Компания Netflix 9 июля на специальной онлайн-конференции «WitcherCon» объявила дату выхода второго сезона сериала «Ведьмак» и показала его тизер-трейлер.

Сезон, который будет состоять из восьми серий, выйдет 17 декабря. По сюжету, Геральт (Генри Кавилл) возвращается в Каэр Морхен вместе с принцессой Цири (Фрейя Аллан), после чего она начинает учиться, чтобы стать ведьмаком.

Вот дублированный тизер-трейлер второго сезона (а здесь можно посмотреть оригинальный).

Ведьмак. 2 сезон — тизер | Netflix Netflix Russia

Помимо этого, Netflix анонсировал анимационный приквел «Ведьмак: Кошмар Волка», главным героем которого станет молодой Весемир. Он выйдет 23 августа.

Как проходили съемки второго сезона «Ведьмака»

Генри Кавилл решил пообедать на съемках «Ведьмака». В полном ведьмачьем обмундировании

Как проходили съемки второго сезона «Ведьмака»

Генри Кавилл решил пообедать на съемках «Ведьмака». В полном ведьмачьем обмундировании

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