Генри Кавилл решил пообедать на съемках «Ведьмака». В полном ведьмачьем обмундировании
Был во второй части игры «Ведьмак» такой диалог между бандитами. Обсуждали главного героя, ведьмака Геральта:
— Мне вот что интересно…
— Чего?
— Что же вот этакий ведьмак жрет? Грибы?
— Картоплю?
— Почему картоплю?
— Он же человек, как и мы. Кровь у него идет? Идет. Потом он обливается? Значится, и картоплю жрет.
Про картоплю, увы, сказать ничего не можем. Зато можем показать Геральта в процессе, так сказать, теоретического поедания этой самой картопли. На новых фото со съемок второго сезона сериала «Ведьмак» исполнитель роли Геральта Генри Кавилл решил пообедать. Переодеваться актер не стал и ел прямо так, в костюме и плаще, да и фирменный ведьмачий медальон тоже остался на нем. Выглядел Кавилл при этом довольно-таки устрашающе.
Конечно, не обошлось без мемов.
Не в образе Геральта Генри Кавилл выглядит уже не так сурово. Но ест, нужно заметить, совсем не картоплю!