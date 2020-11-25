Генри Кавилл решил пообедать на съемках «Ведьмака». В полном ведьмачьем обмундировании

BACKGRID UK / Vida Press

Был во второй части игры «Ведьмак» такой диалог между бандитами. Обсуждали главного героя, ведьмака Геральта:

— Мне вот что интересно…

— Чего?

— Что же вот этакий ведьмак жрет? Грибы?

— Картоплю?

— Почему картоплю?

— Он же человек, как и мы. Кровь у него идет? Идет. Потом он обливается? Значится, и картоплю жрет.

Про картоплю, увы, сказать ничего не можем. Зато можем показать Геральта в процессе, так сказать, теоретического поедания этой самой картопли. На новых фото со съемок второго сезона сериала «Ведьмак» исполнитель роли Геральта Генри Кавилл решил пообедать. Переодеваться актер не стал и ел прямо так, в костюме и плаще, да и фирменный ведьмачий медальон тоже остался на нем. Выглядел Кавилл при этом довольно-таки устрашающе.

Конечно, не обошлось без мемов.

«Это так смешно а-а-а-а-а»

На втором фото — исполнительница роли возлюбленной Геральта, чародейки Йеннифэр в исполнении Ани Чалотры

«Бедный селянин: «Спасибо, ведьмак. Чем тебе отплатить?» Геральт: «Ничего мне не нужно». Геральт перед тем, как покинуть дом селянина:

Не в образе Геральта Генри Кавилл выглядит уже не так сурово. Но ест, нужно заметить, совсем не картоплю!