Омский хор просил Ивана Урганта рассказать в эфире про их версию «Чеканной монеты» из «Ведьмака». Он позвал их на Первый канал и сам стал ведьмаком

Русский народный хор при Омской филармонии 1 января выпустил свою версию песни «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» из сериала «Ведьмак». Хор исполнил композицию с прилипчивыми словами в русском народном стиле.

Авторы кавер-версии призвали телеведущего Ивана Урганта рассказать о хоре в своей программе «Вечерний Ургант», если видео их исполнения посмотрят более 10 тысяч раз. За несколько дней ролик увидели сотни тысяч зрителей и уже вечером 4 января хор исполнил песню в эфире Первого канала.

Государственный Омский Русский Народный Хор — «Ведьмаку заплатите чеканной монетой». Вечерний Ургант Вечерний Ургант

Во время выступления хора Иван Ургант попытался изобразить ведьмака Геральта, надев черную мантию и парик. За его спиной можно также увидеть меч!

«Мы обещали, мы сделали!» — заявили после выступления в Омской филармонии. «Мечты сбываются!!! Иван — лучший!!!» — сказал, в свою очередь, солист хора Валерий Подворный.