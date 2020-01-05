Омский хор просил Ивана Урганта рассказать в эфире про их версию «Чеканной монеты» из «Ведьмака». Он позвал их на Первый канал и сам стал ведьмаком
Русский народный хор при Омской филармонии 1 января выпустил свою версию песни «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» из сериала «Ведьмак». Хор исполнил композицию с прилипчивыми словами в русском народном стиле.
Авторы кавер-версии призвали телеведущего Ивана Урганта рассказать о хоре в своей программе «Вечерний Ургант», если видео их исполнения посмотрят более 10 тысяч раз. За несколько дней ролик увидели сотни тысяч зрителей и уже вечером 4 января хор исполнил песню в эфире Первого канала.
Во время выступления хора Иван Ургант попытался изобразить ведьмака Геральта, надев черную мантию и парик. За его спиной можно также увидеть меч!
«Мы обещали, мы сделали!» — заявили после выступления в Омской филармонии. «Мечты сбываются!!! Иван — лучший!!!» — сказал, в свою очередь, солист хора Валерий Подворный.