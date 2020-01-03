«Чеканная монета» стала дважды русской народной. Благодаря выпускнице Гнесинки, ее написавшей, и Омскому хору, ее спевшему
Сериал «Ведьмак», вышедший на Netflix в конце 2019 года, запомнился помимо прочего очень привязчивой песней «Ведьмаку заплатите чеканной монетой». Она сразу же стала мемом. А теперь «чеканная монета» еще и русская народная. Кавер-версию песни, которую в сериале исполняет бард Лютик, записал Омский русский народный хор.
«Ведьмаку заплатите чеканной монетой» (в оригинале «Toss a Coin to Your Witcher») действительно связана с Россией. Музыку для сериала написали Джиона Остинелли и Соня Белоусова, родившаяся в Санкт-Петербурге и закончившая училище имени Гнесиных.
В интервью Daily Storm Белоусова призналась, что «Toss a coin to your witcher» несколько утомила и ее саму. «С „Toss a Coin to Your Witcher“ я живу уже больше года и знаю ее вдоль и поперек, поэтому иногда есть чувство, что все, не могу больше», — сказала она.