«Чеканная монета» стала дважды русской народной. Благодаря выпускнице Гнесинки, ее написавшей, и Омскому хору, ее спевшему

Сериал «Ведьмак», вышедший на Netflix в конце 2019 года, запомнился помимо прочего очень привязчивой песней «Ведьмаку заплатите чеканной монетой». Она сразу же стала мемом. А теперь «чеканная монета» еще и русская народная. Кавер-версию песни, которую в сериале исполняет бард Лютик, записал Омский русский народный хор.

Омский хор: «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» PhilharmonicOmsk

«Ведьмаку заплатите чеканной монетой» (в оригинале «Toss a Coin to Your Witcher») действительно связана с Россией. Музыку для сериала написали Джиона Остинелли и Соня Белоусова, родившаяся в Санкт-Петербурге и закончившая училище имени Гнесиных.

В интервью Daily Storm Белоусова призналась, что «Toss a coin to your witcher» несколько утомила и ее саму. «С „Toss a Coin to Your Witcher“ я живу уже больше года и знаю ее вдоль и поперек, поэтому иногда есть чувство, что все, не могу больше», — сказала она.

P. S. И еще раз!

Netflixʼs THE WITCHER (OST) — Toss A Coin To Your Witcher (Jaskier Song) Versus Music Official

Олеся Самборская