Арнольд Шварценеггер пришел на день рождения к своему другу Александру Невскому. Шах и мат, BadComedian! 💪

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Актер и бодибилдер Александр Невский часто называл себя «русским Шварценеггером» и неоднократно хвастался дружбой со звездой «Хищника» и «Терминатора».

Многие считали, что Невский преувеличивает — и дело ограничивается парой совместных фотографий. В частности его не раз за это высмеивал главный фанат американского актера — блогер Евгений BadComedian, выпустивший обзоры почти всех фильмов с участием кумира.

Но угадайте, кто пришел к Невскому на день рождения — сам Шварценеггер! А также Ральф Меллер, известный по боевикам «Лучшие из лучших 2» и «Гладиатор». Вместе они отпраздновали 50-летний юбилей Невского в калифорнийском ресторане.

Шварценеггер подарил «русской копии» свою фирменную одежду и мерч по «Терминатору». И в подписи к подарку назвал Невского «другом».

Вот что по этому поводу сам Невский написал в инстаграме: «Я начал день рождения с моими друзьями и кумирами — Арнольдом Шварценеггером и Ральфом Меллером, без которых я никогда не добился бы успеха в бодибилдинге, шоу-бизнесе и Голливуде. Также я благодарю всех вас за многочисленные поздравления и добрые слова!»

В общем, шах и мат, ненавистники! А если вам (как и нам) мало контента с Невским, обязательно посмотрите трейлер нового вестерна «Нападение на Рио Браво», выход которого запланирован на 2022 год. Увы, в этот раз обошлось без сгущенки. Зато в фильме Невский стреляет сразу из двух револьверов!

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